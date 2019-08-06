Son Dakika Haberleri: Feyzioğlu ve 74 Baro Başkanından ortak açıklama
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Feyzioğlu ve 74 Baro Başkanından ortak açıklama

1 saat önce

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu ile 74 baro başkanı, Cumhuriyet gazetesinin bazı yönetici ve yazarlarının yargılandığı davaya ilişkin ortak açıklama yaptı.

Feyzioğlu ve 74 Baro Başkanından ortak açıklama, System.String[]
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu ile 74 baro başkanı, Cumhuriyet gazetesinin bazı yönetici ve yazarlarının yargılandığı davaya ilişkin ortak açıklama yaptı.
Türkiye Barolar Birliği, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 04:44 
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