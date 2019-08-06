Feyzioğlu ve 74 Baro Başkanından ortak açıklama
1 saat önce
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu ile 74 baro başkanı, Cumhuriyet gazetesinin bazı yönetici ve yazarlarının yargılandığı davaya ilişkin ortak açıklama yaptı.
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı Feyzioğlu ile 74 baro başkanı, Cumhuriyet gazetesinin bazı yönetici ve yazarlarının yargılandığı davaya ilişkin ortak açıklama yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 04:44
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