Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, "Yargı reformu strateji belgesi bir siyasi parti belgesi olarak değil, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ortak aklının ortaya konduğu bir belge olarak hazırlandı." dedi.

Feyzioğlu, Kilis Barosu Sosyal Tesisi temel atma töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye üzerine oynanan çok senaryo olduğunu belirtti.

"Peki bunları nasıl geçersiz kılacağız?" diye soran Feyzioğlu, şöyle konuştu:

"Birlik ve beraberlik içerisinde geçersiz kılacağız. Peki nasıl birlik ve beraberlik içesinde olacağız? Bunun da bilinen bir tek yolu vardır adalet paydasında güvenilir yargının sağladığı hukuk güvenliği ortamında kucaklaşmak. 82 milyon vatandaşımızı biz bu devletin vatandaşı olduğu için güven hissiyle yaşatabilirsek o güven hissi aynı milletin asli unsuru olmanın gurur hissine dönüşür. Bu gurur hissi de evlatlara aynı milletin parçasıyız duygusunu aktararak milletin varlığını güçlendirir."

Terör örgütleriyle mücadelede yargının önemine değinen Feyzioğlu, şöyle devam etti:

"Şu halde bizim FETÖ ile de PKK ile de DHKPC ile de DAEŞ ile de ve bilumum terör örgütleriyle de mücadelede ihtiyacımız olan nedir? Güvenilir yargıdır. Güven veren yargıdır. Sapla samanı, suçluyla suçsuzu, haklıyla haksızı birbirinden ayıracak bir hukuk devletidir. Liyakat prensibini hayata geçiren bir idare ve bunu doğru denetleyebilen bir yargıdır. Bütün bunları yapabilmek için birlikte çalışmak zorundayız. Bunlar siyasi partiler üstü bir meseledir. Milli meselelerdir. İşte bu milli büyük meselenin çözümüne çok önemli bir adım olarak yargı reformu strateji belgesi bir siyasi parti belgesi olarak değil, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ortak aklının ortaya konduğu bir belge olarak hazırlandı."

Hazırlanan belgenin esasından da daha önemli olan hazırlanma usulü olduğunu vurgulayan Feyzioğlu, şunları kaydetti:

"Çünkü hep ortak akıl, ortak akıl der dururuz. Ama bu ortak akla 'hadi ulaşalım' dendiğinde orada sıkıntı yaşarız. Oysa bu defa Sayın Adalet Bakanımızın 'buyurun gelin birlikte çalışalım' şeklindeki başta biz olmak üzere ilgili tüm kesimlere davetiyle ve onları işin içine katmasıyla güzel bir belgeyi bu amaçla ortaya koyduk. Senden, benden, o siyasi partiden, şu ideolojiden demeyip hepimiz bu vatanda yaşıyoruz, aynı milletin asli unsurlarıyız, aynı gemideyiz diyebilirsek bunların hepsini çözeriz. Belki buna çok alışık olunmadığı için bizim şu anki Türkiye adına kucaklaşmamız ve birlikte yol yürümemiz çeşitli kesimlerden çeşitli eleştiriler veya şaşkınlık ifadeleriyle karşılanıyor olabilir. Zamanla yapılanın doğru olduğunu eksikliklerin de yine zamanla giderilebileceğini milletimiz görecektir. "

Kilis Vali Recep Soytürk de mülki idare amirlikleri olarak adliyeler ve diğer kurumlarla uyum içinde çalıştıklarını belirtti.

Adliyelerin olmazsa olmazlarından bir tanesi de savunma bölümü olduğuna işaret eden Soytürk, kente böyle bir tesisin kazandırılmasının sevindirici olduğunu söyledi.

İl Müftüsü Abdurrahman Şahin'in dua etmesinin ardından Kilis Barosu Sosyal Tesisinin temelleri atıldı.

Program Halk Eğitim Merkezi folklor ekibinin gösterisiyle sona erdi.