Feyzioğlu: Yunanistan'ın göçmenlere şiddetini AİHM'ye götüreceğiz (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Feyzioğlu: Yunanistan'ın göçmenlere şiddetini AİHM'ye götüreceğiz (2) - Son Dakika

Feyzioğlu: Yunanistan'ın göçmenlere şiddetini AİHM'ye götüreceğiz (2)

6 saat önce

'AVRUPA'YA İÇERİDEN DE MALZEME VERİLİYOR'TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, sınırdaki göçmen hareketliliğini ve Yunanistan'ın göçmenlere karşı uyguladığı insanlık dışı tavrı incelemek üzere geldiği Edirne'de, Edirne Barosu'nu ziyaret etti.

Feyzioğlu: Yunanistan'ın göçmenlere şiddetini AİHM'ye götüreceğiz (2), System.String[]

'AVRUPA'YA İÇERİDEN DE MALZEME VERİLİYOR'

TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, sınırdaki göçmen hareketliliğini ve Yunanistan'ın göçmenlere karşı uyguladığı insanlık dışı tavrı incelemek üzere geldiği Edirne'de, Edirne Barosu'nu ziyaret etti. Ziyaret sırasında meslekte 40'ıncı, 50'nci ve 60'ıncı yıllarını dolduran avukatlara plaket veren Feyzioğlu, Türkiye'nin göçmenler konusunda istiap hakkını doldurduğunu, fazlasını kaldıramayacak duruma geldiğini söyledi. Feyzioğlu, "Türkiye'nin şehirleri Kilis'i, Antep'i, Hatay'ı ve artık istiap vaktini doldurmuş nüfusundan fazla sığınmacı barındırır hale gelmiş Ankara'sı, İstanbul'u dolmuş taşmış, Avrupa Birliği sorumluluğunu, 2 milyon düzensiz göçmen varken verdiği sözlerin yarısını bile henüz yerine getirmeyerek, tutmamış, sınırımıza Esad'ın ordusu 2 milyona yakın potansiyel sığınmacı olacak Suriye vatandaşını sürmüş ve Yunanistan şu anda 15-20 bin göçmen geçmesin diye kendi sınırına dikenli tel döşüyor" dedi.Avrupa kamuoyuna Türkiye'den de malzeme verildiğini kaydeden Feyzioğlu, "Türkiye'den birilerinin yazdığı uydurma laflarla, birtakım sosyal medya uygulamalarıyla Türkiye devletini manşetten suçlayan bir yabancı basın. Maalesef bu insanlara içeriden de malzeme veriliyor ve Yunanistan'ı aklama çabası. Türkiye, Avrupa Birliği'nden bir lütuf beklemiyor, görevini yapmasını, sorumluluğunu yerine getirmesini bekliyor. 2 milyon mülteci varken, taahhüt edilen rakamın daha yarısı gelmedi. Biz para peşinde değiliz. Hem bütün yükü biz üstlenelim hem güneyimizden 2 milyonluk yeni bir baskı altında bırakılalım ondan sonra Avrupa Birliği kendi rahatında, ne varsa yoksa Türkiye çeksin. Artık buna Türkiye'nin tahammülü kalmadı" diye konuştu.

Olgay GÜLER/EDİRNE,


Yunanistan, Avrupa, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 05:53 Kaynak: DHA
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