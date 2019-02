Feyzioğu: Güvenli Bölgeyle Sığınmacıları Memleketlerine Yolcu Edebileceğiz

KİLİS'te avukatlarla bira araya gelen Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, Suriye sınırında oluşturulması planlanan güvenli bölgenin destekçisi olduğunu belirterek, "Türkiye orada güvenli bölgeyi sağlarsa umut ediyorum, burada sığınmacıların büyük bir bölümünü biz memleketlerine yolcu edebileceğiz" dedi.



Kentte, Suriyeli avukatların da katıldığı toplantıya katılan TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, toplantı sonunda basın mensuplarının sorularını cevapladı. Metin Feyzioğlu, Kilis'e en son roketlerin düştüğü dönem geldiğini söyleyerek, "Roketler düştüğü günlerde biz buradaydık. Hatta bir tanesi ertesi gün yemek yediğimiz restorana düştü. Çok acılar yaşadık. Zeytin Dalı Operasyonu ile Kilis'in güvenliği çok şükür büyük ölçüde sağlandı" diye konuştu.



'KAYMAĞINI YİYEN AVRUPA, AMERİKA OLMAMALI'



Türkiye'nin Suriye sınırının diğer tarafında oluşturmayı planladığı güvenli bölgeye destek verdiğini belirten Feyzioğlu, şunları dedi:



"Türkiye, güvenli bölgeyi tam anlamıyla sağlayacaktır. 'İnşallah keşke herkes Türkiye'ye destek verse de, Türkiye kadar orada iyi niyetli olsa da' deyip de bir de not düşüyorum. Türkiye orada güvenli bölgeyi sağlarsa umut ediyorum, burada sığınmacıların büyük bir bölümünü biz memleketlerine yolcu edebileceğiz. 4 milyon mülteciyi kabul eden bir başka devlet yok. Varını yoğunu paylaşan bir başka devlet yok. Yemeyip yediren, çocuğuna vermediği hizmeti sığınmacıya veren bir başka devlet yok. Şimdi bu sığınmacılar yurtlarına döndüklerinde her birinin Türkiye elçisi olarak dönmesini arzu ederim. Böylece Kilis sınır bölgelerimizle Suriye arasında ticaretin zirve yapması, dostluğun zirve yapmasını ve bundan Türkiye'nin yararlanmasını isterim. İşin ceremesini çeken Türkiye; kaymağını yiyen Avrupa, Amerika olmamalıdır. Suriye'yi yeniden imar ederken bizim de yapacak çok şeylerimiz vardır. Bugün Suriye'de, Türkiye'nin kurduğu Fırat Kalkanı güvenlik bölgesinde yaşamakta olan avukatlarla da yaptığımız görüşmede dile getirdiğim şuydu; İnşallah oraya Türkiye yatırımlar götürdüğünde buradaki avukat meslektaşlarımız oradaki avukat meslektaşlarımızla iş birliği yaparak sınırları siyasi bir sınır olarak bırakıp, gönül sınırları kalkmış ve dolayısıyla ticarette de sınırlar kalkmış bir şekilde hep birlikte kalkınacağız."



KAŞIKÇI CİNAYETİ



Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinde Türkiye'nin ABD basını tarafından haksız yere suçlandığını ifade eden Feyzioğlu, şunları söyledi:



"Türkiye'nin özellikle bazı Amerikan basınında çok haksız yere suçlanmakta olduğunu görüyorum. Suudi Arabistan'a baskı yapmak için Kaşıkçı cinayetini kullanmakla Türkiye suçlanıyor. Sen oradan adamlarını göndereceksin, uçaklarla ceset imha etmek için adli tıp uzmanlarını göndereceksin, işkencecileri göndereceksin, her şeyini yapacaksın, buraya taammüden ve vahşi bir cinayet işlemek üzere elit bir ekip sevk edeceksin ve bunu ortaya çıkardığı için Türkiye'ye diyecekler ki birileri; 'Siz Suudi Arabistan'ı sıkıştırmak için siyasi anlamda kullanıyorsunuz.' Yani hırsızın suçu yok; hırsızı yakalayanın suçu var. Bu kabul edilemez. Türkiye burada gerçekten kendine devlet diyen devletlerin yapamadığını büyük bir kararlılıkla yapmıştır. Devletimizin yargı organlarına başta başsavcılığımıza, emniyetimize, yargımız da çok teşekkür ediyorum. Doğru olanı, iyi olanı yapmıştır. Türkiye bu noktada dünyaya politik kaygı gözetmeksizin bir politik katliamı nasıl takip edileceğini ispatlamıştır. Emsal olmasını dilerim, bu çok önemli, emsal olmasını dilerim."



Birleşmiş Milletler'in Kaşıkçı cinayetiyle ilgili açıklamasını da değerlendiren Feyzioğlu, Birleşmiş Milletler'in özel bu konuyu soruşturma ile görevli temsilcisi de geldiğimde bizden aldığı delillerle olayım vahametini anlamıştır. Suudi Arabistan'ın da katilleri etkin bir soruşturma yapmayarak koruduğuna dair bir ön açıklama yapmıştır. Birleşmiş Milletler, bu konuda bir araştırma içindedir, sonucunu göreceğiz. Tabii Suudi Arabistan'ın sanıkları Türkiye'ye teslim etmesi durumunda Türkiye'nin yargılama yetkisi vardır bizim iç hukukumuza göre. Ama Suudi Arabistan'ın kendi iç hukukuna göre de vatandaşını Türkiye'ye ya da bir başka ülkeye teslim etmeme yetkisi vardır. Suudi Arabistan bize teslim ederse en güvenilir şekilde yargılama yapacaktır. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın" diye konuştu.



