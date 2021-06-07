Üye Girişi
Fi-jital Gelecek Zirvesi, açılış oturumuyla başladı - Son Dakika

Fi-jital Gelecek Zirvesi, açılış oturumuyla başladı

07.06.2021 22:34
Fi-jital Gelecek Zirvesi, açılış oturumuyla başladı, System.String[]

Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, dijitalleşmenin zamanın ruhu olduğunu belirterek, "Bu gerçekliği, rüzgar gibi karşımıza değil arkamıza almamız lazım. Bu şekilde hedeflerimize doğru ilerlemeliyiz.

Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, dijitalleşmenin zamanın ruhu olduğunu belirterek, "Bu gerçekliği, rüzgar gibi karşımıza değil arkamıza almamız lazım. Bu şekilde hedeflerimize doğru ilerlemeliyiz. Biz bunu fi-jitalleşme olarak nitelendiriyor ve önemsiyoruz. Sadece dijitalleşme değil hem fiziksel hem de dijitalin sentezi şeklinde olmalı." dedi.

Üsküdar Üniversitesi ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen Fi-jital Gelecek Zirvesi, dijital ortamda yapılan ilk oturumla başladı.

Açılış oturumunda konuşan Prof. Dr. Nevzat Tarhan, eğitimde ve sağlıkta dijitalleşmenin çok acil bir gereklilik olduğunu dile getirerek, "Çok şükür ikisinde Milli Eğitim Bakanlığımız da üniversite olarak biz de çok güzel olgu örnekleri sunduk. Burada özellikle üniversitede yüzde 30 gibi yasaların bize tanıdığı dijitalleşme hakkı vardı. Onu biz önceden yüzde 30'a geçilmesi konusunda planlamıştık. Alt yapımızı bununla alakalı kurmuştuk. 'EBA TV ne olacak?' falan demesin kimse. Üniversitede olarak 22 bin öğrencimize nasıl ulaşırız diye bayağı bir uğraştık. İki hafta bütün öğrencilerimize canlı ders yapabildik. Birçok kurum veya üniversite video veya ödev vererek süreci götürürken biz akademik takvimi 2 hafta geciktirdik ve senkron dersleri verdik." diye konuştu.

Gelecek aydan itibaren normalleştiklerini aktaran Tarhan, böyle bir durumda dijitalleşmenin hayatı nasıl etkilediği hususunda düşünülmesi gerektiğini söyledi.

Tarhan, krizlerde iki ayağın varlığına işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Bunun ilk ayağı tehdit, ikinci ayağı fırsattır. Hep tehdide odaklandığımızda insanların kaygısının yükseldiğini görüyoruz. İnsanlar enfeksiyon hastalıkları uzmanlarını izliyorlar. Bu tehdit odaklı bakış sonrası kaygı yükseliyor. Pandemi sonrasında psikiyatrik problemler artmaya başladı. Buna karşın bir tehdit var ama içinde bir fırsat var. Kazanımın ne olduğuna odaklanmak lazım. Evde zorunlu kapanma olduğunda insanların bunu fırsata çevirmesi gerekir. Biz buna cevap aramaya çalıştık. Pandeminin ilk atağından sonra yazın bir rahatlama olmuştu, o dönemde biz hemen manifestomuz için bir araya geldik. Ciddi bir vizyon toplantısı yaptık. Öğrenim uzaktan olur ama eğitim olmaz. Onun için 'fi-jital yapalım' dedik."

Konuşmasının devamında yapay zeka kavramına dikkati çeken Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Milli Eğitim Bakanlığının da bu konuya yönelik çalışmaları olduğunu söyledi. Tarhan, yapay zeka konusunda yapılan çalışmaların Türkiye'nin şansı olduğunu belirterek, "Kovid-19 pandemisini daha az hasarla atlatmamızda bu vizyonun çok büyük bir rolü var. Onun için Milli Eğitim politikalarını belirleyenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Herkesin dijitalleşmeyi zorunluluk olarak görmesi gerektiğini vurgulayan Tarhan, "Bu zamanda dijitalleşme zamanın ruhu ve gerçeklik. Bu gerçekliği, rüzgar gibi karşımıza değil arkamıza almamız lazım. Bu şekilde hedeflerimize doğru ilerlemeliyiz. Biz bunu fi-jitalleşme olarak nitelendiriyor ve önemsiyoruz. Sadece dijitalleşme değil hem fiziksel hem de dijitalin sentezi şeklinde olmalı." diye konuştu.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ise Milli Eğitim Bakanlığının salgın süreci gibi konulara hazırlıklı yakalandığını anlatarak, salgının ilk anından itibaren uzaktan eğitimle alakalı adımların atıldığını söyledi.

Dijitalleşme ve ulusal geçerliliği olan sertifikalar konusunun altının çizilmesi gerektiğini dile getiren Yazıcı, şöyle devam etti:

"Milli Eğitim Bakanlığı olarak salgının ilk günlerinden itibaren şu sahneyi gördük. Avrupa ve Amerika henüz uzaktan eğitime başlayamamıştı. Ülkemizde mevcut alt yapı ve öğretmenlerimizin fedakarlıklarıyla çok hızlı bir şekilde uzaktan eğitim süreci başladı. Birçok ülke uzaktan eğitimi tasarlama aşamasındayken aslında biz 3 televizyon kanalıyla yayına başladık. Bunda Milli Eğitim Bakanlığımızın önceki yıllarda edindiği çok yönlü deneyimler, FATİH Projesiyle kurduğu alt yapı, okullardaki fiber alt yapı teknolojisinin kurgulanması, öğretmen eğitimleri, öğrencilere verilen düzenli eğitimler hızlanmaya katkı yaptı."

Yazıcı ayrıca bilişim alanındaki çok yönlü gelişmelerin uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin evde geçirdikleri zamanda kişisel gelişimlerine katkı sağladığını söyledi.

Bilim teknolojileri alanında uzaktan eğitim alanlarının da düzenlenmesinin bu süreçte ele alındığını anlatan Yazıcı, şunları kaydetti:

"Öğretmen olarak ben de farklı eğitimlere girdiğim zaman çizim, müzik ve fotoğraf aracılığıyla öğrencilerin kendilerini farklı yollarla ifade ettiğini gördüm. EBA ağına girdiğimde her seferinde farklı imkanlar olduğunu gördüm. Bu çok önemli öğrenme fırsatları sundu. Sadece öğrencinin akademik olarak öğrenmesini desteklemek değil, 21. yüzyıl becerilerine dönük olarak bilişsel alandaki yeterliliklerini de artırmak konusunda seçenekler sunmaya gayret ettik. Öğrencilerin yanı sıra normal dönemde yapılan öğretmen eğitimlerinin çok üzerinde bir eğitim imkanı da oluşturduk."

Zirve devam ediyor

11 Haziran'da sona erecek zirvede yarın Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sevil Atasoy "Şiddetle ihtiyaç duyulan ve aniden mümkün olan şey", 9 Haziran'da Baltaş Grubu Kurucusu Prof. Dr. Acar Baltaş "Yapay zekanın sunacağı imkanlar ve sınırlar", 10 Haziran'da İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan "Hibrit dönemde fi-jital eğitim", 11 Haziran'da Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sinan Canan "Dijital gelecekte insan kalmak" başlıklarında sunum yapacak.

milli eğitim bakanlığı, Üsküdar Üniversitesi, Nevzat Tarhan, Haziran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fi-jital Gelecek Zirvesi, açılış oturumuyla başladı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kanada'da Müslüman aileye araçlı saldırı: 4 ölü, 1 yaralı 23:55 Kanada'da Müslüman aileye araçlı saldırı: 4 ölü, 1 yaralı Kılıçdaroğlu'ndan gece yarısı paylaşımı: Her yerde erken seçim isteyeceğim, bana katılın 23:37 Kılıçdaroğlu'ndan gece yarısı paylaşımı: Her yerde erken seçim isteyeceğim, bana katılın Ankaragücülü futbolcu Torgeir Börven: Türkiye'de bir düzen yok 22:48 Ankaragücülü futbolcu Torgeir Börven: Türkiye'de bir düzen yok
Galatasaray sezonu Selçuk İnan ve Necati Ateş yönetiminde açacak 22:18 Galatasaray sezonu Selçuk İnan ve Necati Ateş yönetiminde açacak Sedat Peker'in 21:10 Sedat Peker'in "Sezgin Baran Korkmaz'ın otelinde bedava kaldı" dediği mahkeme başkanı sessizliğini bozdu Salgının seyrini değiştirecek araştırma! Koronavirüsten koruyan gen keşfedildi 19:57 Salgının seyrini değiştirecek araştırma! Koronavirüsten koruyan gen keşfedildi
19:12 "İşe aldım" dediği Yasin Obuz'dan Bahar Candan'a ağır sözler! Ağzına geleni söyledi: Seni niye koruyalım paçoz Sedat Peker'in hedefindeki isim Veyis Ateş yıllık izne ayrıldı 17:18 Sedat Peker'in hedefindeki isim Veyis Ateş yıllık izne ayrıldı

Son Dakika Haberleri
18:00 Dini nikahlı eşini boğarak öldürdü! Yaptığı açıklama kan dondurdu: Çocuklar korkmasın diye ambulans çağırmadım
17:51 Aleyna Tilki, ilginç gülüşüyle ödül aldığı geceye damga vurdu
17:51 İBB ve ilçe belediyesi karşı karşıya geldi, vatandaş yine mağdur oldu
17:47 İtalyan savunmacı Bonucci, maçı değerlendirdi: Türkiye, çok güçlü bir takım
17:43 Mesud Barzani'den intikam yemini: Hak ettikleri cezayı alacaklar
17:39 Marmara Denizi'ni kaplayan deniz salyasıyla ilgili ilk sonuçlar geldi! Müsilaj'da tek hücreli canlı bulgusuna rastlandı
17:36 İmamoğlu, gündem yaratan görüntüyle ilgili konuştu: Metro projesinde iptal yok, yeniden ele alacağız
17:21 Otomobil sektörünü sarsan çip krizi nedeniyle Alman devi çip fabrikası kurdu
17:17 Sedat Peker'in hedefindeki isim Veyis Ateş yıllık izne ayrıldı
17:09 Adana Demirspor Başkanı açıkladı! Murat Sancak: En ucuz loca 500 bin TL olacak
Güzel golfçü takipçilerine içini döktü: Cinsel ilişki sesi yüzünden boks maçına odaklanamadım Güzel golfçü takipçilerine içini döktü: Cinsel ilişki sesi yüzünden boks maçına odaklanamadım         
00:37
Şeyma Subaşı bu sefer bambaşka bir olayla gündemde! Adına çıkarılan kripto para 1 saatte 100 kat değerlendi Şeyma Subaşı bu sefer bambaşka bir olayla gündemde! Adına çıkarılan kripto para 1 saatte 100 kat değerlendi         
23:39
CHP'li büyükşehir belediye başkanından canlı yayında çok konuşulacak sözler: Yetişmiş CHP'li varsa işe alayım CHP'li büyükşehir belediye başkanından canlı yayında çok konuşulacak sözler: Yetişmiş CHP'li varsa işe alayım         
23:30
Dizi final yaptı, Dilan Çiçek Deniz soluğu Bodrum'da aldı Dizi final yaptı, Dilan Çiçek Deniz soluğu Bodrum'da aldı         
22:19
Beraber alkol alan 3 arkadaştan biri ev sahibinin eşini taciz etti, ortalık karıştı Beraber alkol alan 3 arkadaştan biri ev sahibinin eşini taciz etti, ortalık karıştı         
21:46
Sizin de başınıza gelebilir! Birinci doz aşıyı Türk olarak vurulan gazeteci, ikinci dozda Afgan oldu Sizin de başınıza gelebilir! Birinci doz aşıyı Türk olarak vurulan gazeteci, ikinci dozda Afgan oldu         
20:59
ABD ve Avrupa Birliği, Afganistan'da amirlerinin tecavüzüne uğrayan kadın polislerle ilgili soruşturma istedi ABD ve Avrupa Birliği, Afganistan'da amirlerinin tecavüzüne uğrayan kadın polislerle ilgili soruşturma istedi         
19:37
Mesud Barzani'den intikam yemini: Hak ettikleri cezayı alacaklar Mesud Barzani'den intikam yemini: Hak ettikleri cezayı alacaklar         
17:44
İtfaiye aracı kullanarak gündeme gelen 3 kadın sitem etti: Sadece çocukluk hayalimizi gerçekleştirdik İtfaiye aracı kullanarak gündeme gelen 3 kadın sitem etti: Sadece çocukluk hayalimizi gerçekleştirdik         
16:28
Volkan Demirel'in eşi Zeynep, ayna karşısından paylaştığı bikinili fotoğrafla nefes kesti Volkan Demirel'in eşi Zeynep, ayna karşısından paylaştığı bikinili fotoğrafla nefes kesti         
16:23
Mayweather, ringde rezil oldu! Dünyanın en çok kazanan boksörü, YouTuber'ı yenemedi Mayweather, ringde rezil oldu! Dünyanın en çok kazanan boksörü, YouTuber'ı yenemedi         
14:14
Düğün günü dehşet saçtı! Kuaför ücretini fazla bulan damat şiddete başvurdu Düğün günü dehşet saçtı! Kuaför ücretini fazla bulan damat şiddete başvurdu         
13:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında bacak bacak üstüne atan kadın uyarılınca bacağını indirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında bacak bacak üstüne atan kadın uyarılınca bacağını indirdi         
12:35
İbo Show'da oryantal Didem'e bakmamıştı! Bülent Serttaş'ın yeni klibinde üstsüz kadınlar oynadı İbo Show'da oryantal Didem'e bakmamıştı! Bülent Serttaş'ın yeni klibinde üstsüz kadınlar oynadı         
10:29
5 yıldır cinsel içerikli mesajlar alıyordu! Ünlü oyuncu Gülsim Ali sonunda isyan etti 5 yıldır cinsel içerikli mesajlar alıyordu! Ünlü oyuncu Gülsim Ali sonunda isyan etti         
09:51
Acun Ilıcalı'dan Erkan Petekkaya'ya yanıt: Bizde dizi yapan adam bana küfrediyor Acun Ilıcalı'dan Erkan Petekkaya'ya yanıt: Bizde dizi yapan adam bana küfrediyor         
09:37
Cesedi bazanın altında bulunan genç kızın ölümünde hayrete düşüren külotlu çorap ayrıntısı Cesedi bazanın altında bulunan genç kızın ölümünde hayrete düşüren külotlu çorap ayrıntısı         
09:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2021 03:44:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Fi-jital Gelecek Zirvesi, açılış oturumuyla başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement