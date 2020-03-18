Son Dakika › Spor › FIA açıkladı: 'Le Mans 24 Saat' ertelendi - Son Dakika Spor
FIA açıkladı: "Le Mans 24 Saat" ertelendi
6 saat önce
Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA), dünya genelinde yayılan ve Fransa'da da yoğun etkisi görülen koronavirüs salgını nedeniyle Le Mans 24 Saat Yarışları'nın ertelendiğini açıkladı.
Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA), dünya genelinde yayılan ve Fransa'da da yoğun etkisi görülen koronavirüs salgını nedeniyle Le Mans 24 Saat Yarışları'nın ertelendiğini açıkladı.
Fransa'da 13-14 Haziran tarihlerinde 88'inci kez düzenlenecek olan Le Mans 24 Saat'in bu tarihlerde yapılamayacağı kesinleşince, yeni tarihin 19-20 Eylül olarak belirlendiği açıklandı.FIA'nın açıklamasında, önceliğin organizasyonda çalışan personel ve sporcuların sağlığı olduğu belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 08:06 Kaynak: DHA
Son Dakika Ünlü sunucu Erhan Çelik ve eşi Özlem Gültekin'in bebeği dünyaya geldi Fransa'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 264'e ulaştı Amiens Kulübü, koronavirüs nedeniyle çalışanlarının maaşında kesintiye gitti 2021 FIFA Kulüpler Dünya Kupası ertelendi