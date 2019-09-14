Son Dakika Haberleri: FIA Başkanı Todt, Marmaris'te
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FIA Başkanı Todt, Marmaris'te

1 saat önce

Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) Başkanı Jean Todt, Dünya Ralli Şampiyonası'nda (WRC) sezonun 11. ayağı Türkiye Rallisi'nin Marmaris Asparan'daki servis parkını ziyaret etti.

FIA Başkanı Todt, Marmaris'te, System.String[]

Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) Başkanı Jean Todt, Dünya Ralli Şampiyonası'nda (WRC) sezonun 11. ayağı Türkiye Rallisi'nin Marmaris Asparan'daki servis parkını ziyaret etti.

Todt, servis alanında WRC pilotları ve medya merkezindeki basın mensuplarıyla görüştü.

WRC takım yöneticileriyle ayrı ayrı toplantı yapan Todt'a, ziyaretinde FIA Kadınlar Komisyonu Başkanı Michele Mouton?, FIA Ralli Direktörü Yves Matton?, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Onursal Başkanı Serkan Yazıcı ile TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı eşlik etti.

FIA Başkanı Todt, yarın Asparan Servis Park'ta düzenlenecek seremoni ve ödül törenine de katılacak.

Marmaris, Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 05:40 Kaynak: AA
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