FIA Dünya Ralli Şampiyonası heyecanı yarın başlıyor - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi FIA Dünya Ralli Şampiyonası heyecanı yarın başlıyor - Son Dakika Ekonomi

FIA Dünya Ralli Şampiyonası heyecanı yarın başlıyor

10 dakika önce

FIA Dünya Ralli Şampiyonası (WRC) 2020, yarın Monte Carlo'da başlıyor.

FIA Dünya Ralli Şampiyonası heyecanı yarın başlıyor, System.String[]

FIA Dünya Ralli Şampiyonası (WRC) 2020, yarın Monte Carlo'da başlıyor.

Yapılan açıklamaya göre 16 etap üzerinden gerçekleştirilecek organizasyonun 10. etabı 24-27 Eylül tarihlerinde Marmaris'te düzenlenecek.

Dünya Ralli Şampiyonası'nda 6 şampiyonluğu bulunan Red Bull sporcusu Sebastien Ogier, bu sezon Toyota Gazoo Racing takımında mücadele edecek.

Monte Carlo, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 03:48 Kaynak: AA
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