Son Dakika › Ekonomi › FIA Dünya Ralli Şampiyonası heyecanı yarın başlıyor - Son Dakika Ekonomi
FIA Dünya Ralli Şampiyonası heyecanı yarın başlıyor
10 dakika önce
FIA Dünya Ralli Şampiyonası (WRC) 2020, yarın Monte Carlo'da başlıyor.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 03:48 Kaynak: AA
FIA Dünya Ralli Şampiyonası (WRC) 2020, yarın Monte Carlo'da başlıyor.
Yapılan açıklamaya göre 16 etap üzerinden gerçekleştirilecek organizasyonun 10. etabı 24-27 Eylül tarihlerinde Marmaris'te düzenlenecek.
Dünya Ralli Şampiyonası'nda 6 şampiyonluğu bulunan Red Bull sporcusu Sebastien Ogier, bu sezon Toyota Gazoo Racing takımında mücadele edecek.
Son Dakika Son Dakika: Eski ehliyetlerin değiştirilmesi için verilen süre 31 Aralık 2022 tarihine kadar uzatıldı 2020 yılında 8 bin 200 civarı bekçi ataması yapılacak İnternet ve telefon kullanıcıları dikkat! İmza atılan sözleşmelerin bir nüshasını alın Kırgızistanlı iş insanları, yerli otomobilin Orta Asya distribütörlüğüne talip oldu