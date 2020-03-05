FIA, Ferrari ile yaptığı anlaşmanın detaylarını duyurdu Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Spor FIA, Ferrari ile yaptığı anlaşmanın detaylarını duyurdu Açıklaması - Son Dakika Spor

FIA, Ferrari ile yaptığı anlaşmanın detaylarını duyurdu Açıklaması

6 saat önce

Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA), motorlarını teknik incelemeye almasının ardından Ferrari'yle yaptığı anlaşmanın detaylarını açıkladı.

FIA, Ferrari ile yaptığı anlaşmanın detaylarını duyurdu Açıklaması, System.String[]

Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA), motorlarını teknik incelemeye almasının ardından Ferrari'yle yaptığı anlaşmanın detaylarını açıkladı.

FIA'dan yapılan açıklamada, geçen yılki yarışlarda motorlarında daha fazla yakıt kullandığına ilişkin çıkan iddialar nedeniyle incelemeye alınan Ferrari motorlarının detaylı teknik analizinin yapıldığı belirtildi.

Soruşturmanın, iddiaların doğruluğuna ilişkin yeterli kanıt bulunamaması nedeniyle kapatıldığı vurgulanan açıklamada, "Ferrari'nin geçen yıl kullandığı güç ünitesi, FIA kurallarına tam olarak uymamasına ve elde edilen neticeler tam bir memnuniyet sağlamamasına rağmen olayın karmaşıklığı ve bir ihlalin söz konusu olduğunu kanıtlayabilecek maddi imkansızlık nedeniyle soruşturma kapatıldı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, olayın yargıya taşınması halinde uzun süreler boyunca devam edeceği göz önüne alınarak Ferrari ile anlaşma yoluna gidildiği belirtilerek, "Böylesi uzun davaların sonucunda yaşanacak belirsizliklerin olumsuz sonuçlarından kaçınmak ve şampiyona ile paydaşlarının yararına olması adına FIA, Ferrari ile etkili ve caydırıcı bir anlaşma imzalamaya karar verdi." değerlendirmesinde bulunuldu.

FIA, konu hakkında daha önce yaptığı açıklamada, geçen yıl kullandığı motora ilişkin bilgi paylaşmadan Ferrari ile anlaşmaya varıldığını duyurmuştu. Bu duruma tepki gösteren Ferrari ile motorlarını kullanan Haas ve Alfa Romeo dışındaki takımlar Mercedes, Red Bull, McLaren, Renault, Racing Point, Alpha Tauri ve Williams, dün yayımladıkları ortak bildiride, haklarını yasalar önünde arayacaklarını ifade etmişti.

FIA, benzer bir duruma engel olmak amacıyla bu sezon tüm takımların motoruna fazladan bir sensör koyacak.

Ferrari, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 05:22 Kaynak: AA
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