FIA Formula E Güvenlik Aracı MINI ELECTRIC Pacesetter oldu - Son Dakika

FIA Formula E Güvenlik Aracı MINI ELECTRIC Pacesetter oldu

09.04.2021 21:27
FIA Formula E Güvenlik Aracı MINI ELECTRIC Pacesetter oldu, System.String[]

Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörü olduğu MINI’nin performans modeli JCW’den izler taşıyan tamamen elektrikli MINI ELECTRIC Pacesetter, ABB FIA Formula E Dünya Şampiyonası yarış serisinin yeni güvenlik aracı seçildi.

CARMEDYA.COM – Borusan Otomotiv'in Türkiye distribütörü olduğu MINI'nin performans modeli JCW'den izler taşıyan tamamen elektrikli MINI ELECTRIC Pacesetter, ABB FIA Formula E Dünya Şampiyonası yarış serisinin yeni güvenlik aracı seçildi.

MINI ELECTRIC Pacesetter, Formula E'nin 10 Nisan'da Roma'da gerçekleştirilecek ikinci yarışında piste çıkmaya hazırlanıyor.

MINI'nin elektrikli geleceğini John Cooper Works'ün performansı ile birleştiren MINI ELECTRIC Pacesetter, MINI Design, BMW Motorsport, FIA ve Formula E'nin iş birliğiyle tasarlandı. John Cooper Works'ün performans karakterini elektrikli mobilite ile bir araya getiren MINI ELECTRIC Pacesetter, JCW modelinin elektrifikasyona olan uyumunu da gözler önüne seriyor.

Üst seviye dinamizm

JCW'den ilham alan MINI ELECTRIC Pacesetter'ın dış tasarımı pist kullanımı için tasarlanırken, tamamen elektrik gücüne sahip bir MINI'nin şimdiye kadarki en dinamik versiyonu meraklılarıyla buluşuyor. Görsel açıdan çarpıcı ve teknik anlamda oldukça hassas tasarım dili, otomobile heyecan verici bir görünüm sağlıyor.

Otomobilin ön tarafında, dairesel farlar ve altıgen radyatör ızgarası gibi klasik MINI simgeleri göze tanıdık gelirken, aynı zamanda otomobilin iz genişliğine uyarlanan tekerlek kemerleri ve derin ön rüzgarlık gibi John Cooper Works imzalı parçalar, ön kısmın sportif görüntüsüne katkıda bulunuyor. Karartılmış radyatör ızgarası ve MINI ELECTRIC logosu, güvenlik otomobilinin elektrikli oluşuna atıfta bulunuyor. Izgaranın üst tarafı, motor soğutmasına ihtiyaç duymadığı için ön uç aerodinamiğe yardımcı olması amacıyla büyük ölçüde kapatıldı. Güvenlik otomobilinin beyaz yanıp sönen ışıkları, motor kaputuna uyumlu bir şekilde entegre edilirken, karakteristik MINI kaput şeritleri tavandan arka uca kadar uzanıyor.

MINI'nin yarış genleri

MINI ELECTRIC Pacesetter, yan profilden de son derece dinamik bir duruş sergiliyor. Neredeyse tekerlek kemerlerini dolduran geniş çaplı lastiklerle, MINI'nin yarışçı genleri gözler önüne seriliyor. Geri dönüştürülmüş karbon fiberden 3D baskı yöntemiyle yapılan rüzgarlıklar, otomobilin aerodinamik özelliklerine vurgu yaparken, 18 inç çift renkli alaşım jantlar dikkat çekiyor.

MINI ELECTRIC ve John Cooper Works'un göz alıcı renkleri, MINI ELECTRIC Pacesetter'da birleşiyor. Ana gövde rengi mat gümüşken, "Highspeed Orange"dan "Curbside Red"e kadar iki aşamalı renk geçişine sahip parlak bir kaplama otomobilin arka bölümünü daha çarpıcı hale getiriyor. Mat ve parlak yüzeyler arasındaki kontrast, otomobilin silüetinde ekstra pürüzsüzlük yaratırken, farklı renkler arasındaki net ayrım MINI ELECTRIC Pacesetter'a daha dinamik bir görünüm sağlıyor. Yanlarda kullanılan damalı bayraktan ilham alan desen, radyatör ızgarasında, tavanda ve arka tarafta da bulunan büyük bir MINI ELECTRIC logosuyla buluşuyor.

Maksimum verimlilik için tasarlanan kabin

MINI ELECTRIC Pacesetter'ın kabini, ağırlık tasarrufu sağlamak için yeniden tasarlandı. Kabinde, hem yarış hem de yol kullanımı için onaylı altı noktalı kemere sahip sertifikalı koltuklar, minimalist tasarımlı karbon fiber darbe emiciye sahip bir direksiyon simidi ve bir de dijital gösterge grubu bulunuyor. Merkezi bilgi ekranında, ağırlığı azaltmak için karbon fiber kaplama kullanılırken, vites kolu, el freni ve sinyal kolları için de karbon fiber malzemelerden yararlanıldı. Aynı şekilde geri dönüştürülmüş karbon fiber, kapı panellerinde de kullanılırken, kapıların kapatılmasını kolaylaştırmak amacıyla kumaş kayışlara yer veriliyor. İç mekanın bir diğer özelliği ise güvenliği en üst düzeye çıkaran kaynaklı takla kafesi oluyor.

BMW Motorsport desteğiyle yarış pistlerine hazır

MINI ELECTRIC Pacesetter'ın görsel açıdan güçlü tasarımının arkasında BMW Motorsport'un uzmanlığı yatıyor. Hafif tasarım ilkelerine sıkı sıkıya bağlılık, güvenlik aracının yaklaşık 1230 kilogramda kalabilmesine imkan sağlıyor. Standart MINI ELECTRIC'ten 130 kg daha hafif olan güvenlik aracı, ayrıca MINI ELECTRIC'te kullanılan 184 HP güç ve 280 Nm tork değerlerine sahip elektrikli motorla pistlere çıkıyor. MINI ELECTRIC Pacesetter 0-100 km/sa hızlanmasını 6.7 saniyede tamamlıyor. Bir güvenlik otomobili için daha da önemli olan ara hızlanma rakamlarında ise MINI ELECTRIC Pacesetter, 80-120 km/sa hızlanmasını 4,3 saniyede gerçekleştiriyor.

Motor sistemi, maksimum go-kart hissi sağlamak için yarış coilover süspansiyonu ile birlikte çalışıyor. Yarış tipi süspansiyon kontrol kolu bağlantıları, dört pistonlu frenler ve 245/40 R18 boyutunda Michelin Pilot Sport lastikler kullanan MINI ELECTRIC Pacesetter, maksimum yol tutuş sunuyor.

FIA Formula E Güvenlik Aracı MINI ELECTRIC Pacesetter oldu

Dünya Şampiyonası, Borusan Otomotiv, Formula 1, Türkiye, Otomobil, Son Dakika

Kaynak: Carmedya.com

Son Dakika Otomobil FIA Formula E Güvenlik Aracı MINI ELECTRIC Pacesetter oldu - Son Dakika


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