FIA Formula E Resmi Güvenlik Aracı MINI E-Pacesetter Türkiye'de! - Son Dakika
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FIA Formula E Resmi Güvenlik Aracı MINI E-Pacesetter Türkiye'de!

21.09.2022 17:26
FIA Formula E Resmi Güvenlik Aracı MINI E-Pacesetter Türkiye'de!

Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörü olduğu MINI’nin FIA Formula E Dünya Şampiyonası yarış serisinin resmi güvenlik aracı MINI E-Pacesetter V-Weekend etkinliğinde ilk kez Türkiye’deki MINI tutkunlarıyla buluşuyor.

Borusan Otomotiv'in Türkiye distribütörü olduğu MINI'nin FIA Formula E Dünya Şampiyonası yarış serisinin resmi güvenlik aracı MINI E-Pacesetter V-Weekend etkinliğinde ilk kez Türkiye'deki MINI tutkunlarıyla buluşuyor.

Katılımın ücretsiz olduğu organizasyonda Borusan Otomotiv Motorsport (BOM) pilotlarının eşliğinde heyecan dolu pist deneyimlerinin yanı sıra eğlenceli birçok farklı etkinlik de MINI tutkunlarını bekliyor.

FIA Formula E Resmi Güvenlik Aracı MINI E-Pacesetter Türkiye'de!

MINI kullanıcılarının sahip olduğu birçok özel MINI modelinin de sergileneceği V-Weekend'de markanın performans modeli John Cooper Works'den izler taşıyan tamamen elektrikli MINI E-Pacesetter ziyaretçiler tarafından yakından incelenebilecek. Etkinlik boyunca Borusan Otomotiv Motorsport (BOM) takımı pilotları MINI tutkunlarını pistte taksi sürüşüne çıkarırken MINI Electric modelleriyle de slalom parkuru deneyimi yaşatılacak.

FIA Formula E Resmi Güvenlik Aracı MINI E-Pacesetter Türkiye'de!

FIA Formula E Resmi Güvenlik Aracı MINI E-Pacesetter

MINI'nin elektrikli geleceğini John Cooper Works'ün performansı ile birleştiren MINI E-Pacesetter, MINI Design, BMW Motorsport, FIA ve Formula E'nin iş birliğiyle tasarlandı. John Cooper Works'ün performans karakterini elektrikli mobilite ile bir araya getiren MINI E-Pacesetter, JCW modelinin elektrifikasyona olan uyumunun da en somut temsilcisi konumunda.

FIA Formula E Resmi Güvenlik Aracı MINI E-Pacesetter Türkiye'de!

Şimdiye kadar üretilen en dinamik MINI modeli unvanını taşıyan MINI E-Pacesetter pist kullanımı için özel olarak tasarlandı. Aracın içinde ve dışında yer alan John Cooper Works imzalı parçaları, karatılmış radyatör ızgarası ve MINI Electric logosu otomobilin elektrikli oluşuna gönderme yapıyor. Izgaranın üst tarafı, motor soğutmasına ihtiyaç duymadığı için ön uç aerodinamiğe yardımcı olması amacıyla büyük ölçüde kapatıldı. 18 inç boyutundaki çift renkli alaşım jantları otomobilin yan profilden güçlü duruşunu destekliyor.

FIA Formula E Resmi Güvenlik Aracı MINI E-Pacesetter Türkiye'de!

Hafif tasarım ilkelerine sıkı sıkıya bağlı olan güvenlik aracı yaklaşık 1230 kilogram ağırlığıyla standart MINI Electric'ten 130 kg daha hafif. MINI Electric'te kullanılan 184 HP güç ve 280 Nm tork değerlerine sahip MINI E-Pacesetter 0'dan 100 km/s hıza sadece 6.7 saniyede ulaşıyor. Otomobilin 80-120 km/s hızlanması ise 4.3 saniye.

Etkinlik 22-25 Eylül tarihleri arasında Intercity İstanbulPark'ta düzenleniyor.

FIA Formula E Resmi Güvenlik Aracı MINI E-Pacesetter Türkiye'de!

FIA Formula E Resmi Güvenlik Aracı MINI E-Pacesetter Türkiye'de!

FIA Formula E Resmi Güvenlik Aracı MINI E-Pacesetter Türkiye'de!

FIA Formula E Resmi Güvenlik Aracı MINI E-Pacesetter Türkiye'de!

FIA Formula E Resmi Güvenlik Aracı MINI E-Pacesetter Türkiye'de!

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Kaynak: Carmedya.com

Borusan Otomotiv, Münir Karaloğlu, Formula 1, Türkiye, Otomobil, Son Dakika

Son Dakika Otomobil FIA Formula E Resmi Güvenlik Aracı MINI E-Pacesetter Türkiye'de! - Son Dakika

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SON DAKİKA: FIA Formula E Resmi Güvenlik Aracı MINI E-Pacesetter Türkiye'de! - Son Dakika
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