Fiat 2019'da Mersin'de lider oldu - Son Dakika
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Fiat 2019'da Mersin'de lider oldu

6 saat önce

Geçen yılı Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarının lideri olarak tamamlayan Fiat, Mersin'de de lider marka oldu.

Fiat 2019'da Mersin'de lider oldu, System.String[]

Geçen yılı Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarının lideri olarak tamamlayan Fiat, Mersin'de de lider marka oldu.


Fiat açıklamasına göre, şirket, il bazında da başarısını sürdürdü ve otomobil ve hafif ticari araç toplamında 46 ilde birden en fazla tercih edilen marka olma başarısı gösterdi.

Şirket, segmentasyon olarak bakıldığında 44 ilde otomobil ve 5 ilde de hafif ticari araç pazarında lider marka olurken, Mersin'de de başarılı sonuçlara imza attı. 2019 yılına ait trafik tescil verilerine göre Fiat, bin 194 adet satış ve yüzde 15,5'lik pazar payı ile bölgenin en çok tercih ettiği marka oldu.


Açıklamada görüşlerine yer verilen Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç, "2019 yılında Türkiye toplam pazarının en çok tercih edilen markası olmanın gururunu yaşadık. Başarımızın ardında değerli bayilerimizin ve satış teşkilatımızın çok önemli bir payı var. Mersin'deki liderliğimizde katkıları bulunan kıymetli iş ortaklarımız Bilen Otomotiv ve Boranlar Otomotiv'e özverili çalışmalarından ötürü teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.


Fiat Satış Direktörü Mahmut Karacan ise Fiat'ın Mersin'deki gücünü temsil eden Bilen Otomotiv ve Boranlar Otomotiv ile süregelen iş birliklerinin yeni bir başarıyla taçlanmasından ötürü büyük memnuniyet duyduğunu kaydetti.

Karacan, "2019 yılındaki başarılı çalışmalarından ötürü teşkilatımızı kutluyorum. Otomobil ve hafif ticari araç ürün gamımız, Türkiye geneline yayılan güçlü bayi ağımız ile 2020 yılında da Türkiye otomotiv pazarındaki iddiamızı sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye, Mersin, Fiat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 01:58 Kaynak: AA
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