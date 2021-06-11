Üye Girişi
Fiat 500 ADI Tasarım Müzesi'nde yerini aldı - Son Dakika

Fiat 500 ADI Tasarım Müzesi'nde yerini aldı

11.06.2021 11:16
Fiat 500 ADI Tasarım Müzesi'nde yerini aldı, System.String[]

İtalyan tasarım ikonu Fiat 500, Milano’daki ADI Tasarım Müzesi’nin (Association for Industrial Design) koleksiyonuna girdi.

CARMEDYA.COM – İtalyan tasarım ikonu Fiat 500, Milano'daki ADI Tasarım Müzesi'nin (Association for Industrial Design) koleksiyonuna girdi.

ADI Tasarım Müzesi'nde her ikisi de 1959 ve 2011 yıllarında "Compasso d'Oro" ödülü alan ilk iki nesli temsilen; biri 1957 ve diğeri 2007 model yılarına ait iki Fiat 500 modeli sergileniyor.

1957 yılından bu yana İtalyan tasarımının simgesi haline gelen Fiat 500 ve dünya yollarına çıktıktan tam 50 yıl sonra Torino'da 4 Temmuz 2007'de doğan ikinci nesil Fiat 500, Alfa Romeo, Fiat, Lancia ve Abarth markalarının tarihi mirasının korunmasına ve tanıtımına odaklanan Heritage (Miras) koleksiyonunun bir parçası olarak müzedeki yerlerini alıyor.

Fiat 500 ADI Tasarım Müzesi'nde yerini aldı

50'li yıllarda İtalyan halkına ulaşım özgürlüğü armağan eden birinci nesil Fiat 500'ün başarısı, New York'taki Modern Sanat Müzesi'nin (MoMA) daimi koleksiyonlarına eklenmesiyle 2017 yılında bir kez daha teyit edilmiş oldu. 2007 yılında yollara çıkan ikinci nesil ile Fiat 500, İtalyan moda ve tasarımının bir simgesi haline geldi. 2020 yılında yollara çıkmaya başlayan yeni ve tamamen elektrikli 500'ün üçüncü nesli inovasyon, teknoloji ve sürdürülebilirlik ekseninde bir kez daha kentsel ulaşımda köklü dönüşümlere yol açıyor. İki nesil Fiat 500 ile birlikte görkemli bir tarihe sahip bir başka otomobil olan Fiat-Abarth 1000 Bialbero da müzede sergileniyor.

Fiat-Abarth 1000 Bialbero da tıpkı diğer 500 modelleri gibi övgüye layık görülerek; 1960 yılında Compasso d'Oro jürisi tarafından ödüllendirilmişti.

Fiat 500 ADI Tasarım Müzesi'nde yerini aldı

Geçmişten geleceğe uzanan yolculuk

Fiat, 1957 yazında 'Topolino' modelinin başarısını yinelemek üzere "500" modelini tanıttı. Fiat 500, efsanevi tasarımcı Dante Giacosa tarafından tasarlandı ve II. Dünya Savaşı'ndan sonra Fiat tarafından uygulanan iddialı geliştirme ve yenileme stratejisinden doğan çarpıcı hikayesiyle de otomotiv dünyasında özel bir yere sahip oldu. Prensip olarak iki kişilik gövde şekli formülünü atasıdan devralmış olsa da en modern tekniklerle güncellenmiş bir otomobildi. Otomobildeki bağımsız karoser, dört bağımsız tekerlek gibi uygulamalar yenilikçiydi. Ayrıca Fiat üretim tarihinde bir ilk olan hava soğutmalı çift silindirli motor ise arkada konumlandırılmıştı. Fiat 500, sadece birkaç yıl içinde önce İtalya'nın ikonik otomobili haline geldi ve büyük bir hızla dünyaya kendini kabul ettirdi. Otomobil, 1975 yılına kadar kesintisiz bir şekilde beş farklı seri olarak üretildi. Toplam 4 milyon adedi aşarak büyük bir ticari başarıya ulaştı.

Fiat 500 ADI Tasarım Müzesi'nde yerini aldı

2007 yılında ise yeni nesil Fiat 500 yollara çıkmaya başladı ve yine kısa sürede tüm dünyada 100 ülkede satışa sunularak öncüsünden devraldığı bayrağı büyük bir başarıyla taşımaya devam etti. "Yılın Otomobili" ve "Compasso d'Oro" dahil birçok ödül aldı. Fiat 500 ve Abarth 595 modelleri baz alınarak geliştirilen 30'un üzerinde özel seri ile başarısını perçinledi.

Fiat 500, özgün tasarımını korurken günümüz şartlarına sağladığı uyumla da dikkatleri çekmeyi sürdürüyor. 2020 yılında geleceğin teknolojisini ikonik tasarım ile buluşturan yeni Fiat 500, aynı zamanda 0 emisyon hedefiyle, tamamen elektrikli bir versiyonun lansmanını yaparak kendi tarihinde yeni bir dönem başlattı. Kısa sürede uluslararası pazarlarda kabul gören Fiat'ın ikonik modelinin neredeyse yüzde 80'i İtalya dışında satılıyor. Bu da ikonik modeli, Fiat'ın "Made in Italy" elçisi yapıyor.

ADI Tasarım Müzesi – Compasso d'Oro

1954'te kurulan ve 1958'den beri Endüstriyel Tasarım Derneği (ADI) tarafından verilen en eski ve en yetkin dünya tasarım ödülü "Compasso d'Oro"ya adanmış olan ADI Tasarım Müzesi, Milano'daki yeni merkezinde ziyarete açıldı.

Prestijli "Compasso d'Oro" koleksiyonuna ev sahipliği yapan müze, pek çoğu ödüllü 2 Bin 300'ün üzerinde ürüne eşlik edecek olan dönemsel sergilerle, dinamik ve canlı bir mekan olarak öne çıkıyor.

ADI Tasarım Müzesi, daha önce hem atlı tramvaylar için bir depo; hem de elektrik dağıtım tesisi olarak kullanılan 1930'lardan kalma tarihi bir mekan üzerine oluşturuldu.

Müzenin konsepti, binanın ayırt edici bir özelliği olan endüstriyel arkeolojinin zengin mirasını ortaya çıkartmak üzere bir renovasyon planı içeriyor. Yapı; sergiler, hizmet alanları (kafe, kitapçı, toplantı alanları), müze konservatuarı ve ofisler olmak üzere toplam 5 bin metrekarenin üzerinde alana kurulu olarak faaliyet gösteriyor.

Fiat 500 ADI Tasarım Müzesi'nde yerini aldı

İtalyan, Milano, Altın, Fiat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Carmedya.com

Son Dakika Ekonomi Fiat 500 ADI Tasarım Müzesi'nde yerini aldı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Eser Yenenler, photoshoplu kaslı fotoğrafını paylaşan eşine sitem etti: İnsanların ağzına sakız oldum 12:36 Eser Yenenler, photoshoplu kaslı fotoğrafını paylaşan eşine sitem etti: İnsanların ağzına sakız oldum Oğlu ve gelini tarafından dolandırıldı! Talihsiz kadın gelen icra takibiyle yıkıldı 12:24 Oğlu ve gelini tarafından dolandırıldı! Talihsiz kadın gelen icra takibiyle yıkıldı Peker'in videolarında ismi geçen Taner Ay'ın babası, KKTC Düsseldorf Fahri Temsilcisi görevinden alındı 12:16 Peker'in videolarında ismi geçen Taner Ay'ın babası, KKTC Düsseldorf Fahri Temsilcisi görevinden alındı
Mine Tugay takipçileriyle dertleşti: Ölümü hala atlatamadım 12:03 Mine Tugay takipçileriyle dertleşti: Ölümü hala atlatamadım Piyasalarda hızlı düşüş yaşanıyor! Dolar 8,32'ye, gram altın 507 liraya geriledi 11:47 Piyasalarda hızlı düşüş yaşanıyor! Dolar 8,32'ye, gram altın 507 liraya geriledi Son Dakika! Taksi ve dolmuş esnafı ile ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar yarından itibaren aşı olabilecek 11:21 Son Dakika! Taksi ve dolmuş esnafı ile ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar yarından itibaren aşı olabilecek
Miras kalan tarla felaket getirdi! 4 kişinin öldüğü kaza, köy halkını yasa boğdu 11:15 Miras kalan tarla felaket getirdi! 4 kişinin öldüğü kaza, köy halkını yasa boğdu Survivor 2021'de Berkay'ın kendi takımındaki yarışmacıyı eleme adayı yapması herkesi şaşırttı 10:49 Survivor 2021'de Berkay'ın kendi takımındaki yarışmacıyı eleme adayı yapması herkesi şaşırttı

Son Dakika Haberleri
12:35 Kan donduran olayın şakadan ibaret olduğu savunuldu! Banka müdürü, kadın çalışanının kafasına silah dayamıştı
12:10 Dünyanın takip edeceği İtalya maçı öncesi Bizim Çocuklar imaj değişikliğine gitti
12:03 Mine Tugay takipçileriyle dertleşti: Ölümü hala atlatamadım
12:02 Türk asıllı çiftin banka hesabından 500 bin euro çıktı! Fransa'da devletten yoksulluk yardımı alıyorlardı
11:57 112 çağrı merkezine gelen çağrılar hayrete düşürüyor: Bir şikayetim yok ama neden olmasın
11:53 İçişleri Bakanlığı'ndan "Baro Genel Kurulları" konulu genelge gönderildi: Üye sayısı 400'ün altındaki barolar genel kurullarını yapabilecek!
11:47 Piyasalarda hızlı düşüş yaşanıyor! Dolar 8,32'ye, gram altın 507 liraya geriledi
11:45 Galatasaray'a transfer olan Aytaç Kara ve Alpaslan'ın maaşı belli oldu
11:21 Son Dakika! Taksi ve dolmuş esnafı ile ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar yarından itibaren aşı olabilecek
11:18 Abdurrahim Albayrak, katıldığı yayından hüngür hüngür ağlayarak çıktı
Torbacıları komşusu ihbar etti: Daireden esrar kokusu geliyor Torbacıları komşusu ihbar etti: Daireden esrar kokusu geliyor         
12:41
Kan donduran olayın şakadan ibaret olduğu savunuldu! Banka müdürü, kadın çalışanının kafasına silah dayamıştı Kan donduran olayın şakadan ibaret olduğu savunuldu! Banka müdürü, kadın çalışanının kafasına silah dayamıştı         
12:35
FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına yönelik davada ceza yağdı: 6 kişiye 6 yıl 3 ay hapis FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına yönelik davada ceza yağdı: 6 kişiye 6 yıl 3 ay hapis         
12:23
Dünyanın takip edeceği İtalya maçı öncesi Bizim Çocuklar imaj değişikliğine gitti Dünyanın takip edeceği İtalya maçı öncesi Bizim Çocuklar imaj değişikliğine gitti         
12:11
35 kez maske cezası yiyen vatandaş, astığı yazı ile şaşkına çevirdi 35 kez maske cezası yiyen vatandaş, astığı yazı ile şaşkına çevirdi         
11:50
Deniz Gezmiş'in bilinmeyen bir fotoğrafı daha ortaya çıktı Deniz Gezmiş'in bilinmeyen bir fotoğrafı daha ortaya çıktı         
11:25
Abdurrahim Albayrak, katıldığı yayından hüngür hüngür ağlayarak çıktı Abdurrahim Albayrak, katıldığı yayından hüngür hüngür ağlayarak çıktı         
11:18
İkinci el otomobil fiyatına boğa! 1 ton 150 kilogramlık boğa çıktığı baskülü kırıyor İkinci el otomobil fiyatına boğa! 1 ton 150 kilogramlık boğa çıktığı baskülü kırıyor         
11:14
Müsilajın deniz altındaki tahribatı görüntülendi! Marmara'nın altı üstünden daha fena Müsilajın deniz altındaki tahribatı görüntülendi! Marmara'nın altı üstünden daha fena         
10:46
Yomra'da Belediye Başkanı Bıyık'a 5 el ateş eden saldırgan, kayıplara karıştı Yomra'da Belediye Başkanı Bıyık'a 5 el ateş eden saldırgan, kayıplara karıştı         
10:41
Kadın hastanın karnında mala unutuldu! Sağlık Bakanlığı 82 bin lira tazminat ödeyecek Kadın hastanın karnında mala unutuldu! Sağlık Bakanlığı 82 bin lira tazminat ödeyecek         
09:41
Deniz Uğur ve Erdinç Gülener dünyaevine girdi Deniz Uğur ve Erdinç Gülener dünyaevine girdi         
07:52
Son anket sonuçları dikkat çekti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en yakın rakibi Mansur Yavaş Son anket sonuçları dikkat çekti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en yakın rakibi Mansur Yavaş         
07:45
Sermiyan Midyat'tan Sermiyan Midyat'tan "Kanal İstanbul" göndermeli olay Sedat Peker videosu: Vallahi yenileceğiz         
22:01
Spor salonunda büyük skandal! Eğitmen, halter kaldıran kadını kalçalarına dokunarak taciz etti Spor salonunda büyük skandal! Eğitmen, halter kaldıran kadını kalçalarına dokunarak taciz etti         
21:04
İmamoğlu'ndan İmamoğlu'ndan "Kanal İstanbul'un temel atma törenine davet edilirseniz gider misiniz?" sorusuna cevap: Temel atma diye bir şey yok         
18:37
Yatakta uyuyan eşini ve görümcesini öldüren kadının ifadesi kan dondurdu Yatakta uyuyan eşini ve görümcesini öldüren kadının ifadesi kan dondurdu         
17:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2021 13:20:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Fiat 500 ADI Tasarım Müzesi'nde yerini aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement