Fiat 500'den salgınla mücadeleye destek - Son Dakika

Fiat, U2'nun solisti Bono tarafından salgınlarla savaşmak için kurulan (RED) ile iş birliği gerçekleştirdi. Yeni (500) RED'in pazara sunulmasıyla başlayan iş birliği, 500 ailesinin tamamını kapsıyor.

Tamamen elektrikli, dünyanın ilk (RED) otomobili olan Fiat 500, aynı zamanda "gezegeni ve insanları koruyun" mesajının da elçisi oldu. Yeni 500 (RED), "Gezegen için üretildi. İnsanlar için üretildi" mesajının pozitifliğine vurgu yapan gövde ve iç mekan rengi Red by (RED) ile yollarla buluştu.

Fiat, bu özel seriyi tanıtmak ve ikonik modeli 500'ün evrensel misyonunu vurgulamak amacıyla bir film yayınladı. Filmde, dünyada barış ve sevginin marşı olarak adlandırılan, Napoliten şarkı "O Surdato Nammurato" kullanıldı. Başlangıçta arka planda kalan müzik, ekranda Yeni (500) RED göründüğünde daha iyi bir geleceğe ulaşmak hedefiyle onu seçen insanların da kadraja girmesiyle yükseliyor ve salgınlara karşı mücadeleye vurgu yapıyor. Herkesin değişime öncülük edebileceğine olan inançla, film "değişimin sürücü koltuğuna oturmaya hazır ol" mesajıyla sona eriyor.

Fiat CEO'su ve Stellantis CMO'su Olivier Francois

Fiat CEO'su ve Stellantis CMO'su Olivier Francois konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede; "500 (RED)'in amacı, salgınlarla mücadelede her birimizin bir rol oynayabileceğine dair (RED) mesajını sokaklara ve insanların hayatlarına taşımak. Bu nedenle (RED) ile Fiat'ın DNA'sının bir parçasını oluşturan, "çevreye ve insana özen gösterme" kavramına dayalı bir film kurguladık. Yeni (500) RED elektrikli, yani çevre dostu bir otomobil ve (RED) projesini destekleyerek küresel salgınlara karşı mücadeleye katkıda bulunuyor.

Metaforik olarak tüm dünyayı bir büyük bir aile olarak daha iyi bir geleceğe taşıyor, sosyal bilinç ve bağlılık elçisi misyonuyla hareket ediyor" dedi.