Fiat 500'e Green NCAP'den beş yıldız - Son Dakika

Torino'da tasarlanan, geliştirilen ve üretilen; Fiat'ın tamamen elektrikli ilk otomobili olan yeni 500, Green NCAP testlerinde en yüksek derecelendirme olan 5 yıldız aldı.

Fiat 500, böylelikle 2021 yılında tüm testlerde en yüksek notları alan ilk otomobil ve Enerji Verimliliği Endeksi'nde maksimum 10/10 puan alan ilk otomobil oldu.

İlk kez pazara sunulduğu 1957 yılından bu yana, otomobil dünyasında dikkatleri çeken Fiat 500, bugün üçüncü nesli ile Fiat markasının çevreci misyonuna katkı sağlıyor.

42 kWh lityum iyon bataryalarıyla 320 km'ye kadar (WLTP döngüsü) elektrikli sürüş menzili sunan Fiat 500, 85 kW hızlı şarj ile sadece 5 dakikada 50 km menzil için şarj olanağı sunuyor. Bataryayı yüzde 80 seviyesine şarj etmek için ise 35 dakika yeterli oluyor.

87 kW (118 HP) elektromotora sahip olan model, 150 km/s (elektronik olarak sınırlandırılmış) maksimum hıza ulaşırken; 0'dan 100 km/s hızlanmasını 9,0 saniyede gerçekleştiriyor.