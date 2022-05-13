Fiat 500 "La Prima by Bocelli" tanıtıldı - Son Dakika

Yeni ve tamamen elektrikli Fiat 500'ün, sınırlı sayıda üretilecek "La Prima by Bocelli" versiyonu tanıtıldı.

TOFAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, şehir otomobili segmentinde Stellantis'in en çok satılan elektrikli modeli ve Avrupa'nın en çok tercih edilen elektrikli otomobili konumunu koruyan tamamen elektrikli Fiat 500'e yeni bir versiyon eklendi.

Sıfır emisyonlu ulaşımın da ikonik modeli olmaya hazırlanan 500, dünyaca tanınan tenor, Maestro Andrea Bocelli, müzisyen Matteo Bocelli ve JBL ile iş birliği ile hayata geçen "La Prima by Bocelli" versiyonu ile benzersiz bir ses deneyimi sağlıyor ve JBL "Sanal Mekanlar" teknolojisiyle donatılan dünyanın ilk şehir otomobili olarak da otomotiv dünyasında fark oluşturuyor.

Fiat'ın ikonik ürün gamının tepe noktasını oluşturan söz konusu modelde, standart olarak sunulan ve Bocelli tarafından desteklenen, yaşama alanı ve bagajın kullanım kapasitesini kısıtlamayacak şekilde araca entegre edilen JBL Premium Audio, 320 W ses gücüyle teknik ve performans açısından olduğu kadar ve sezgisel kullanım özellikleriyle üst seviyede bir ses deneyimi yaşatıyor.

Yeni 500 "La Prima by Bocelli", kabin içerisinde kullanılan premium yumuşak dokulu döşemesinden, yayaların aracın hareket halinde olduğunu algılayabilmeleri amacıyla çalan, besteci Nino Rota tarafından İtalyan yönetmen Federico Fellini'nin "Amarcord" filminde kullanılan müziklere ve cabrio versiyonundaki Fiat Monogram açılır tavan dokumasına kadar ilk nesildeki başarılı özellikleri ise standart olarak sunuyor.

Fiat markası, 500 "La Prima by Bocelli"nin iletişim kampanyasında da Maestro Andrea Bocelli'nin oğlu, müzisyen Matteo Bocelli'nin yeni single'ını kullanıyor.

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen FIAT Üst Yöneticisi (CEO) ve Stellantis Global Pazarlama Üst Yöneticisi (CMO) Olivier Francois, "Elektrikli ürün gamımızın tepe noktasını oluşturan yeni 500 La Prima'nın büyük başarısı, müşterilerimizin kesinlikle premium, İtalyan ve ikonik bir ürün arzu ettiğini anlamamızı sağladı. Kısaca 'Made in Italy'nin en iyisini istiyorlar ve sanatın, güzelliğin, müziğin en iyi ifadesini İtalya'da bulabiliyorlar.

Bu nedenle, Maestro Andrea Bocelli ile bir elektrikli otomobilin sessizliğini artırarak mümkün olan en iyi ses deneyimini yarattık. JBL'nin mükemmel 'Sanal Mekanlar' teknolojisi sayesinde müşterilerimize sürükleyici ve özel olarak uyarlanmış bir ses deneyimi sunuyoruz. Bu devrim niteliğindeki premium ses sistemi, İtalyan ruhunu canlandırmak üzere İtalya'da yaratılan, özgün İtalyan ikonunu tamamlıyor." ifadelerini kullandı.

Sıfır emisyonlu ulaşımın yeni ikonu 500 "La Prima by Bocelli"

Açıklamada aktarılanlara göre, Bocelli'nin 500 La Prima'sı, dünya sahnesine ilk çıkışını operadaki açılış gecelerine yakışan siyah ve zarif bir görünümle yaparken, Kovid-19 sonrasındaki hayata uyum sağlayabilmek adına standart olarak yenilikçi "Hijyenik Eldiven Gözü" ile donatılıyor. Bu donanım ile "La Prima by Bocelli"ye akıllı telefon ve diğer küçük kişisel eşya yüzeylerinin hijyenini artırması amaçlanan, ön konsoldaki torpido gözüne bir UV-C lamba teknoloji entegre edildi. Kullanıcı, torpido gözüne küçük kişisel eşyaları yerleştirip, çekmeceyi kapatarak ve orta konsolda bulunan düğmeye basıyor ve süreci etkinleştirebiliyor. Toplam 3 dakika süren hijyen işlemi tamamlandığında, kullanıcıya mavi renkli bir gösterge ve sesli sinyal ile bildiriliyor.

La Prima by Bocelli, cabrio versiyonunda benzersiz FIAT Monogram açılır tavanı ve 10.25 inçlik yüksek çözünürlüklü dokunmatik bilgi-eğlence sistemi, tam LED farlar ve 17 inç elmas kesimli alaşım jantlar, özel "La Prima" logosu ve dokuma ön konsol ile FIAT imzalı buz beji koltuklara sahip premium iç mekan gibi özel tasarım ve teknoloji özelliklerini bünyesinde barındırıyor. Yeni versiyon da gelişmiş elektrikli güç-aktarma sistemiyle WLTP döngüsüne göre 320 km'ye kadar elektrikli sürüş menzili sunuyor. Seviye 2 sürüş destek özelliğine sahip ilk şehir otomobili olan Fiat 500'ün menzili, ağırlıklı şehir içi kullanımında 460 km'ye kadar ulaşıyor.

500 "La Prima by Bocelli", cabrio, hatchback ve 3+1 olmak üzere 3 gövde tipi ve "Oniks Siyah, Rose Gold, Buz Beyaz, Mineral Gri, Okyanus Yeşil ve Gök Mavisi" renklerinde satışa sunulacak.