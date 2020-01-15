Fiat'a "Yılın En İtibarlı Otomobil Markası" ödülü - Son Dakika
Son Dakika Teknoloji Fiat'a 'Yılın En İtibarlı Otomobil Markası' ödülü - Son Dakika

Fiat'a "Yılın En İtibarlı Otomobil Markası" ödülü

6 saat önce

Fiat, Marketing Türkiye tarafından düzenlenen "The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri"nin Binek Otomobil kategorisinde "Yılın En İtibarlı Markası" seçildi.

Fiat'a

Fiat, Marketing Türkiye tarafından düzenlenen "The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri"nin Binek Otomobil kategorisinde "Yılın En İtibarlı Markası" seçildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Marketing Türkiye ve Akademetre iş birliğiyle düzenlenen "The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri" sahiplerini buldu.

İtibar ve Marka Değer Performans Ölçümü araştırması kapsamında; 40 farklı sektörden yıl içinde itibarını en çok artıran markalar ve iş ortakları, 12 ilde toplam bin 200 kişiyle yüz yüze gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda belirlendi.

Fiat, Marketing Türkiye The One Awards Ödülleri binek otomobil kategorisinde itibarını en çok artıran marka seçildi. Fiat, "The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri" kapsamında halk jürisi tarafından "Yılın En İtibarlı Markası" ödülüne layık görüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fiat Pazarlama Direktörü Özgür Süslü, otomotiv sektörü açısından zorlu geçen 2019 yılını pazar lideri olarak tamamladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Başarımızı 'Yılın En İtibarlı Markası' ödülüyle taçlandırmaktan mutluluk duyuyoruz. Türkiye'nin en çok tercih edilen otomobili Egea Ailesi ve Fiat ürün gamında yer alan tüm yenilikçi modellerimizle çıtamızı her geçen yıl daha ileriye taşıyoruz.

Başta 4'üncü kez "Türkiye'nin En Çok Tercih Edilen Otomobili" olan Egea Ailesi olmak üzere, Fiat ürün gamında yer alan tüm modellerimizle herkes iyi bir otomobile sahip olsun diye çalışıyoruz. Amacımız konfor, tasarım ve teknolojiyi herkes için ulaşılır kılmak. Ayrıca Fiat Engelsiz Hareket sosyal sorumluluk projemizle mobiliteyi ve motor sporlarındaki varlığımızla da sürüş keyfini ulaşılabilir kılma vizyonumuzu destekliyoruz. 2020 yılında da bu yolda yürümeye devam edeceğiz."

Türkiye, Fiat, Teknoloji, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 01:32 Kaynak: AA
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