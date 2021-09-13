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Fiat, Autoshow'daki yerini aldı - Son Dakika

Fiat, Autoshow'daki yerini aldı

13.09.2021 11:53
Fiat, Autoshow'daki yerini aldı, System.String[]

Fiat, 14-26 Eylül tarihlerinde çevrim içi ziyaret edilebilecek olan Türkiye'nin ilk dijital otomobil fuarı Autoshow Mobilite Fuarı'nda en güncel model ve teknolojileriyle yerini aldı.

Fiat, 14-26 Eylül tarihlerinde çevrim içi ziyaret edilebilecek olan Türkiye'nin ilk dijital otomobil fuarı Autoshow Mobilite Fuarı'nda en güncel model ve teknolojileriyle yerini aldı.

Tofaş açıklamasına göre, bu yıl çevrim içi gerçekleştirilen fuarda, Fiat'ın standında, donanım açısından müşteri beklentilerini başarıyla karşılayan ve kendi sınıfında en üst seviyede ileri sürüş teknolojilerine sahip Egea Ailesi ve ailenin yeni üyesi Cross'un yanında, Panda 4x4, Doblo Trekking, Fiat'ın seri üretim ilk elektrikli modeli yeni Fiat 500, 500 Cabrio Dolcevita ve 500X Sport meraklılarını bekliyor.

Açıklamada, Autoshow 2021'e özel hazırlanan videodaki açıklamalarına yer verilen Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç, Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından düzenlenen ve Türkiye otomotiv sektörünün en önemli organizasyonlarından olan fuarların önemine değindi.

Bu sene ilk kez dijital olarak düzenlenen Autoshow 2021'in sektör açısından yeni bir deneyim olduğunu dile getiren Aytaç, "Fiat markası olarak en güncel modellerimiz ve teknolojilerimizle, bu deneyimdeki yerimizi alıyoruz." ifadesini kullandı.

Fiat markasının ilk 8 aylık performansını değerlendiren Altan Aytaç, şunları kaydetti:

"Bu yılın başında yenilenerek pazara sunulan Egea Ailesi ve ailenin yeni üyesi Cross ile yıla hızlı ve iddialı bir giriş yaptık. 2021 yılının ilk 8 ayı sonunda toplam pazardaki liderliğimiz sürdürüyor. Markamız ağustos ayında 10 bin 366 adet otomobil ve hafif ticari araç satışı gerçekleştirerek, otomotiv pazarının tek başına yüzde 17,7'sini oluşturdu. 2016 yılından beridir Türkiye'nin en çok tercih edilen modeli olan Fiat Egea zirvedeki yerini bırakmadı. Bildiğiniz gibi lansmanından bu yana markamızın otomobil pazarındaki varlığına güç katmaya devam eden Egea, sunduğu teknoloji, performans ve donanım özellikleri, fiyat fayda dengesiyle çok sevildi ve zirvedeki yerini korudu. Sedan, hatchback, station wagon gövde seçenekleri ve cross ile teknoloji ve konforu ulaşılabilir kılan Egea Ailesi'nin lansmanından günümüze toplam satış rakamı 324 bin adedi geçti."

"Türkiye pazarında müşteriye en yakın ve en güçlü marka olmayı hedefliyoruz"

Fiat markasının konfora, tasarıma, teknolojiye herkes ulaşabilsin diye çalıştığını belirten Aytaç, ziyaretçilerin Fiat standında Egea Ailesi ve ailenin yeni üyesi Cross'un yanında, Panda 4x4 ve geçen günlerde satışına başlanan Doblo'nun özel versiyonu Trekking'i, gelecek yıl satışa sunmayı hedefledikleri Elektrikli Fiat 500, ve 500 Cabrio Dolcevita modellerini yakından tanıma şansları olacağını kaydetti.

Altan Aytaç, fuar ile eş zamanlı hayata geçirdikleri yeniliklere de değindi.

Egea Ailesi'nin en yeni üyesi Cross'u, yeni aksesuar kiti ile ziyaretçilerle buluşturduklarını bildiren Aytaç, "Otomotiv Gazetecileri Derneği tarafından Türkiye'de Yılın Otomobili seçilen Cross'a özel olarak tasarlanan Extreme aksesuar kitimizi de ilk kez fuarda tüketicinin beğenisine sunuyoruz. Mevcut Egea Cross kullanıcılarının ve yeni bir Cross sahibi olmak isteyenlerin satın alarak araçlarına uygulatabilecekleri Extreme aksesuar kiti, şıklığıyla göz doldururken, Cross'un etkileyici SUV görünümünü güçlendiriyor." ifadelerini kullandı.

Fiat standında, Türkiye'deki ilk uzaktan erişim teknolojisi Fiat Yol Arkadaşım Connect'in de yer aldığını anımsatan Altan Aytaç "Müşterilerimizin, ürünlerimiz, hizmetlerimiz ve tüm servis süreçlerimizle ilgili deneyimleri bizim için çok önemli. Tofaş'ta geliştirilen ve 2018 yılından günümüze sürekli zenginleştirdiğimiz Fiat Yol Arkadaşım Connect ile sürücü ve aracı birbirine bağlayarak, müşteri deneyimini farklı ve ayrıcalıklı bir boyuta taşıyoruz. Fiat standı ziyaretçileri, Türkiye'de Egea'nın yer aldığı segmentte ve hafif ticari araç pazarında sunulan tek bağlanılabilirlik uygulaması olan Fiat Yol Arkadaşım Connect'i de Autoshow 2021'de detaylı inceleme fırsatı bulabilecekler." açıklamasında bulundu.

Fuara özel kampanyalar

Öte yandan, Autoshow 2021, Fiat standında sergilenmekte olan Egea Alesi, Panda ve 500 Cabrio "Dolcevita", markanın çevrim içi satış kanalı "online.fiat.com.tr" üzerinden konfigüre edilerek rezerve edilebilecek. Fiat standını ziyaret eden kullanıcıların, araçların yanında hediye paketleri ile karşılanacağı kurguda, ziyaretçiler paketleri tıkladıklarında açılan pencereden kendilerine özel tanımlanmış bir kod yardımı ile dijital fuar süresince devrede olacak "Şimdi Al, 2022'de Öde" kampanyasından ve fırsatlardan yararlanabilecekler. Autoshow'a özel bu kampanya, sadece "online.fiat.com.tr"de geçerli olacak.

Salon 4'te yer alan Fiat standı, "https://www.autoshowodd.com/fuar/fiat/" adresinden ziyaret edilebilecek.

Otomobil, Türkiye, Eylül, Fiat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fiat, Autoshow'daki yerini aldı - Son Dakika


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