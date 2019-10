Fiat Centoventi'ye Red Dot tasarım ödülü

Fiat'ın elektrikli mobilite çözümleri ile kişiselleştirme konusunda yeni bir dönemi temsil eden Centoventi konsept otomobili, 2019 Red Dot ödül töreninde "tasarım konsepti" kategorisinde ödüle layık görüldü.

Fiat'tan yapılan açıklamaya göre, Fiat Centoventi konsept, dünyanın en büyük tasarım ödülleri arasında yer alan Red Dot tarafından ödüllendirildi. Markanın köklü geçmişinin gelmiş olduğu en son noktayı temsil eden Centoventi konsepti, kullanıcısının isteğine uygun olarak şekillendirilebilir (modüler) yapısıyla dikkati çekiyor.

1955'ten bu yana "ürün tasarımı", "iletişim tasarımı" ve "konsept tasarımı" kategorilerinde gerçekleştirilen ve bu yıl 55 ülkeden 5 bin 500'ü aşkın başvurunun yapıldığı Red Dot Ödülleri'nde, kazananları dünyanın önde gelen tasarımcı, akademisyen ve gazetecilerinin yer aldığı 21 kişilik jürinin kararı belirliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fiat Marka Küresel Başkanı Olivier François, Fiat Centoventi konseptinin Red Dot Ödülü'ne layık görülmesinden ötürü gururlu olduklarını belirterek, "Bu prestijli ödül, tasarımıyla otomotiv dünyasının çok daha ötesine geçen Fiat Centoventi'nin sıra dışı ve yenilikçi yapısının önemine vurgu yapıyor. Ödül 120. yıldönümünü kutlayan Fiat için doğum günü hediyesi olmasıyla da ayrı bir anlam kazanıyor." ifadelerini kullandı.

François, Fiat'ın geleceğin elektrikli ulaşımına yönelik vizyonunu gözler önüne seren ve adeta bir devrim niteliğinde olan konsept otomobilinin, yalnızca bir otomobil değil, aynı zamanda Fiat'ın "Az daha çoktur" (less is more) yaklaşımının en önemli örnekleri arasında yer aldığını vurguladı.

François, "Fiat Centoventi, daha az büyük, daha az maliyetli ve daha az ağır. Ancak aynı zamanda daha fazla kişiselleştirilebilir ve daha çevre dostu, yani daha fazla Fiat." değerlendirmesinde bulundu.

Mevsimlere ya da sürücü kişiliğine özel değişim

Fiat Centoventi konsepti, elektrikli ulaşım konusuna alışılmışın dışında yenilikçi bir iş modeli ile yaklaşıyor. Her ayrıntısıyla kişiselleştirme özelliğine sahip olan konsept otomobilde, gösterge panelinden eşya gözlerine, koltuklardan çocuk emniyet sistemlerine kadar kullanıcısı tarafından değiştirilebilen "tak ve çalıştır" tipi aksesuarlar sunuluyor.

Giydirilebilir dış kısmın yanı sıra, otomobilin tamponları kişiselleştirilebiliyor ve ayrıca çeşitli tavan tipleri de sunuluyor. Böylece araç, farklı mevsimleri yansıtacak şekilde veya kullanıcısının kişiliğine göre farklı şekillerde giydirilebiliyor.

Tüm bunlarla birlikte Fiat Centoventi'nin menzili modüler olmasıyla da dikkati çekiyor. Yenilikçi batarya mimarisi sayesinde araç menzili kullanım amacına bağlı olarak 100 ile 500 kilometre arasında değişebiliyor.