Fiat Centoventi’ye Red Dot tasarım ödülü
1 saat önce
Fiat'ın elektrikli mobilite çözümleri ile kişiselleştirme konusunda yeni bir dönemi temsil eden Centoventi konsept otomobili, 2019 Red Dot ödül töreninde "tasarım konsepti" kategorisinde ödüle layık görüldü.
Fiat'ın elektrikli mobilite çözümleri ile kişiselleştirme konusunda yeni bir dönemi temsil eden Centoventi konsept otomobili, 2019 Red Dot ödül töreninde "tasarım konsepti" kategorisinde ödüle layık görüldü.
Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 11:36
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