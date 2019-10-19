Son Dakika Haberleri: Fiat Centoventi’ye Red Dot tasarım ödülü
Son Dakika Ekonomi Fiat Centoventi’ye Red Dot tasarım ödülü

Fiat Centoventi’ye Red Dot tasarım ödülü

1 saat önce

Fiat'ın elektrikli mobilite çözümleri ile kişiselleştirme konusunda yeni bir dönemi temsil eden Centoventi konsept otomobili, 2019 Red Dot ödül töreninde "tasarım konsepti" kategorisinde ödüle layık görüldü.

Fiat Centoventi’ye Red Dot tasarım ödülü, System.String[]

Fiat'ın elektrikli mobilite çözümleri ile kişiselleştirme konusunda yeni bir dönemi temsil eden Centoventi konsept otomobili, 2019 Red Dot ödül töreninde "tasarım konsepti" kategorisinde ödüle layık görüldü.

Fiat, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 11:36 
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