Fiat, Cezayir'de otomobil üretecek

Cezayir Sanayi Bakanlığı, İtalya'nın Fiat Şirketi'nin Cezayir'de otomobil üretim fabrikası kuracağını duyurdu.

Sanayi Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İtalya'nın Cezayir Büyükelçisi Giovanni Pugliese'nin katılımıyla başkentteki Bakanlık binasında taraflar arasında projenin imza töreninin gerçekleştiği belirtildi.

Açıklamada, ülkenin kuzeybatısındaki Oran (Vahran) kentinde uygulanacak projenin maliyetine ilişkin herhangi bir bilgiye yer verilmeyerek, bu adımın Cezayir-İtalya ekonomik iş birliğinin genişletilmesi hedefi çerçevesinde atıldığı vurgulandı.

Fiat'ın Oran'daki fabrikada üreteceği araçların 2023'te piyasaya çıkacağı kaydedildi.

Cezayir'de yaklaşık 5 yıldır ciddi bir araç ithal krizi yaşanıyor. Ülkeye 2017'den bu yana sıfır, 2005'ten beri de ikinci el araç girişi yasak.

Buna bağlı olarak ülkedeki tüketici koruma derneklerine göre yerel pazar, yeni ve kullanılmış otomobillerde büyük bir kıtlığa ve tüm beklentileri aşan yüksek fiyatlara tanık oluyor.

Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, birkaç gün önce 2023 genel bütçe kanunu kapsamında, 2005 yılından bu yana ilk kez, 3 yıldan eski olmayan ikinci el ile sıfır otomobil ithali önündeki yasağın kaldırılması talimatı vermişti.