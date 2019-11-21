Son Dakika Haberleri: Fiat Chrysler 700 bin aracı elektrik hatası nedeniyle geri çağırıyor
Son Dakika Dünya Fiat Chrysler 700 bin aracı elektrik hatası nedeniyle geri çağırıyor - Son Dakika Dünya

Fiat Chrysler 700 bin aracı elektrik hatası nedeniyle geri çağırıyor

6 saat önce

2011 ve 2013 yılları arasında üretilen Dodge Durango ve Jeep Grand Cherokee araçlar için yapılan geri çağırmada yakıt pompası üzerindeki temas noktalarında bulunan ve elektrik akımını kesebilen silikon tortuların düzeltileceği duyuruldu

Fiat Chrysler 700 bin aracı elektrik hatası nedeniyle geri çağırıyor, System.String[]

Fiat Chrysler elektrik bağlantı hatası nedeniyle 700 bin SUV tipi aracı geri çağırıyor.


Şirketten yapılan açıklamada söz konusu hatanın aracın çalışmasına engel olabildiği ya da durmasına sebep olabildiği belirtildi.

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Chrysler, Fiat, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 07:19 
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