Fiat Chrysler ile Peugeot 50 milyar dolara birleşiyor - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya Fiat Chrysler ile Peugeot 50 milyar dolara birleşiyor - Son Dakika Dünya

Fiat Chrysler ile Peugeot 50 milyar dolara birleşiyor

6 saat önce

İtalyan-Amerikan ortaklığı Fiat Chrysler ile Peugeot ve Vauxhall'un Fransız sahibi PSA Grubu birleşme kararını açıkladı.

Fiat Chrysler ile Peugeot ve Vauxhall'un sahibi PSA Grubu 50 milyar dolarlık birleşme kararını açıkladı.

Satın alma ve teknoloji alanlarında yılda 4 milyar dolarlık tasarrufu hedefleyen anlaşma ile dünyanın dördüncü büyük otomobil üreticisi doğmuş olacak.

İki şirketin 2018 ciro toplamları 190 milyar dolar, toplam karları ise 12 milyar dolar olmuştu. Hangi isim altında birleşecekleri daha sonra açıklanacak.

PSA'nın CEO'su Carlos Tavares yeni şirketin de CEO'su olacak.

Bu, Fiat Chrysler'ın bu yıl yaptığı ikinci birleşme girişimi oldu.

Daha önce Fransız rakibi Renault'ya 29 milyar dolarlık teklif götüren şirket, Renault'da yüzde 15 hissesi olan Fransa hükümetinin devreye girmesi ile Haziran'da görüşmelerden çekilmişti. Bu birleşme gerçekleşmiş olsaydı üçüncü büyük otomotiv şirketi doğmuş olacaktı.

İtalyan-Amerikan ortaklığı Fiat Chrysler ile Fransız PSA'nın birleşme işlemlerinin önümüzdeki 15 ay içinde tamamlanması bekleniyor.

Birleşme sonucu ortaya çıkan grubun Volkswagen, Renault-Nissan-Mitsubishi ve Toyota'nın ardından otomotiv sektöründe dördüncü sıraya yükselmesi ve yılda 8,7 milyon araç satması bekleniyor.

Birleşme tamamlanmadan önce Çinli Dongfeng Motor Grubu, PSA'daki yüzde 12,2 hissesinin bir kısmını (30,7 milyon hisse) şirkete geri satacak.

Bu birleşme ile Vauxhall'un yeniden yapılandırma karşısında zayıf kalıp istihdamını azaltmasından endişe ediliyor. Ancak iki şirketin birleşmesi sonucunda hangisinin fabrikalarının kullanılacağı henüz netleşmedi.

Fiat Chrysler ile Peugeot 50 milyar dolara birleşiyor
Chrysler, Peugeot, Fiat, Dünya, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 12:45 
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