Fiat Chrysler ile Peugeot ve Citroen grubu birleşme kararı aldı
31 dakika önce
İtalyan Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ile Peugeot ve Citroen markalarının bağlı bulunduğu Fransız PSA Grubu güçlerini birleştirme kararı aldı.
İtalyan Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ile Peugeot ve Citroen markalarının bağlı bulunduğu Fransız PSA Grubu güçlerini birleştirme kararı aldı.
Ticari birleşme kararı alan iki dev otomotiv şirketi, dünyanın en büyük dördüncü üretici grubu konumuna yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 10:52
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