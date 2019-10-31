Son Dakika Haberleri: Fiat Chrysler ile Peugeot ve Citroen grubu birleşme kararı aldı
Son Dakika Dünya Fiat Chrysler ile Peugeot ve Citroen grubu birleşme kararı aldı

Fiat Chrysler ile Peugeot ve Citroen grubu birleşme kararı aldı

31 dakika önce

İtalyan Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ile Peugeot ve Citroen markalarının bağlı bulunduğu Fransız PSA Grubu güçlerini birleştirme kararı aldı.

Fiat Chrysler ile Peugeot ve Citroen grubu birleşme kararı aldı, System.String[]

İtalyan Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ile Peugeot ve Citroen markalarının bağlı bulunduğu Fransız PSA Grubu güçlerini birleştirme kararı aldı.


Ticari birleşme kararı alan iki dev otomotiv şirketi, dünyanın en büyük dördüncü üretici grubu konumuna yükseldi.

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Chrysler, Citroen, Peugeot, Fiat, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 10:52 
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Fiat Chrysler ile PSA birleşme görüşmeleri yapıyor
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