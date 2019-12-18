Fiat-Chrysler ile PSA'nın hedefi büyük - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Fiat-Chrysler ile PSA'nın hedefi büyük - Son Dakika Ekonomi

Fiat-Chrysler ile PSA'nın hedefi büyük

6 saat önce

PSA ve Fiat-Chrysler'in birleşmesi ile dünyanın en büyük dördüncü otomobil şirketi kurulmuş olacak.

Fiat-Chrysler ile PSA'nın hedefi büyük, System.String[]

PSA ve Fiat- Chrysler'in birleşmesi ile dünyanın en büyük dördüncü otomobil şirketi kurulmuş olacak. Şirketler güçlerini birleştirdiklerinde yılda 3,7 milyar kar etmeyi planlıyor.Altı hafta önce birleşme kararı aldıklarını duyuran otomobil devleri Fransız PSA grubu und Amerikan-İtalyan rakibi Fiat-Chrysler, birleşmenin koşulları noktasında anlaşmaya vardı.


İki şirket tarafından Çarşamba günü yapılan ortak açıklamada birleşmenin gelecek 15 ayda gerçekleşmesinin öngörüldüğü kaydedildi. Açıklamada, yeni şirketin "sürdürülebilir mobilitenin yeni çağının ön saflarında yer alınmasını sağlayacak liderlik, kaynak ve çapa" sahip olacağı kaydedildi.


Kurulacak yeni şirketin yönetim kurulu başkanı, Peugeot'un yöneticisi Carlos Tavares olacak.Tavares, aynı zamanda Fiat, Chrysler ve Peugeot'nun yanı sıra Citroen, Opel-Vauxhall, Alfa Romeo, Jeep ve Maserati'nin de yöneticiliğini yapıyor.


"Dev bir fırsat"


Kararla ilgili açıklamada bulunan Tavares, "Birleşmemiz, temiz, güvenli ve sürdürülebilir mobiliteye geçişin üstesinden gelmeye çalıştığımız şu günlerde otomobil endüstrisinde daha güçlü bir pozisyon elde etmek açısından dev bir fırsattır" diye konuştu.


Yeni şirketin ismi henüz belli değil. Birleşme sonucunda Volkswagen, Toyota ve Renault-Nissan-Mistubishi'nin ardından dünyanın dördüncü en büyük otomobil devi doğmuş olacak. Şirketin 8,7 milyon aracı, 170 milyar euro geliri, 11 milyar euro işletme karı ve 410 bin çalışanı olacak. Her iki şirketin teknolojileri ve piyasa güçlerinin birleştirilmesiyle birlikte, yılda 3,7 milyar euro kar edilmesi bekleniyor.


Otomotiv sektörünün dünya genelinde zor bir durumda olduğu biliniyor. Bir yandan talep düşerken, diğer yandan giderek sıkılaştırılan iklim koruma düzenlemelerine uygun, düşük emisyonlu otomobil geliştirmenin maliyeti artıyor. Opel'de maliyetleri kısarak ün kazanan Tavares'in çözmesi gereken ilk sorunlardan biri, Avrupa'da bulunan fabrikaların çalışanlarıyla ilgili olacak. Birleşmenin ardından binlerce kişi ihtiyaç fazlası olarak tanımlanabilir.


Reuters,AFP/BÜ,TY


(c)

Chrysler, Fiat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Deutsche Welle

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 04:13 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

PSA ve Fiat Chrysler yönetim kurulları birleşmeyi onayladı
Tramvayların arasında sıkışan otomobilden sağ kurtuldu Kontrolden çıkan otomobil öğrencilerin arasına daldı 4 yaralı - Bakan Turhan'dan Kanal İstanbul açıklaması: Tüm hazırlıklar bitmek üzere, yakın zamanda kazmayı vuracağız

Son Dakika Haberleri
22:38 Isparta'da 22 yıldır bitirilemeyen inşaat için protokol imzalandı - Son Dakika Ekonomi
22:08 BDDK, neden swapta düzenleme yaptı? - Son Dakika Ekonomi
21:58 Corendon, yerli dijital havayolu markası seçildi - Son Dakika Ekonomi
21:58 Hisarcıklıoğlu, WCF üyeliğine seçilen Çorlu TSO Başkanı Volkan'ı tebrik etti - Son Dakika Ekonomi
21:38 İTÜ Vakfı’ndan Doğa Koleji açıklaması - Son Dakika Ekonomi
21:30 Bakan Turhan'dan Kanal İstanbul açıklaması: Tüm hazırlıklar bitmek üzere, yakın zamanda kazmayı vuracağız - Son Dakika Ekonomi
21:26 Son dakika: İTÜ Vakfı'ndan Doğa Koleji'yle ilgili açıklama: Müzakereler olumlu yönde devam ediyor - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2019 22:57:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Fiat-Chrysler ile PSA'nın hedefi büyük - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]