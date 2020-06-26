Fiat Concept Centoventi "2019'un En İyi Konsept Otomobili" seçildi - Son Dakika

Fiat Concept Centoventi "2019'un En İyi Konsept Otomobili" seçildi

Fiat Chrysler Automobiles'ın (FCA), Centoventi konsept otomobili, dünyanın önde gelen otomobil tasarımı web sitelerinden biri olan Car Design News (CDN) tarafından düzenlenen Car Design Ödülleri'nde "2019'un En İyi Konsept Otomobili" seçildi.

Fiat Chrysler Automobiles'ın (FCA), Centoventi konsept otomobili, dünyanın önde gelen otomobil tasarımı web sitelerinden biri olan Car Design News (CDN) tarafından düzenlenen Car Design Ödülleri'nde "2019'un En İyi Konsept Otomobili" seçildi.

Uzman isimden Marmara için korkutan uyarı: Her an 7'nin üzerinde deprem olabilir
Yasmin Erbil, cesur dantelli iç çamaşırıyla poz verdi
Asil Nadir, 79 yaşında yeniden baba oluyor

Fiat açıklamasına göre, Car Design News (CDN) tarafından düzenlenen organizasyonda Centoventi; yenilikçi modüler konsepti ve doğru renk ve malzeme kullanımıyla ödüle layık görüldü.

Daha önce "Red Dot Award 2019" ve "Trophées Argus 2020" gibi ödüller de alan Centoventi, yeni ödülünü farklı otomobil üreticilerinin tasarım merkezi direktörlerinden oluşan 18 kişilik uluslararası jürinin ortak kararıyla aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fiat Marka Global Başkanı Olivier François, Centoventi konseptinin 120 yıllık geçmişe sahip Fiat'ın, elektrikli ulaşımın geleceğine bakış açısını gösterdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Centoventi, müşterinin zevk ve gereksinimlerine göre şekilleniyor. Son derece minimalist bir otomobil olan Centoventi; sunulan renkler, iç mekan, tavan, bilgi-eğlence sistemi seçenekleri ve modüler pillerin çeşitliliğiyle büyük bir özgürlük sunuyor. Herhangi bir özelleştirme kısıtlaması olmaksızın, müşterinin zevkine ve ihtiyacına göre kişiselleştirmeye ve renklendirmeye hazır boş bir tuvali andırıyor. Dolayısıyla bu güçlü konsept, otomotiv dünyasında köklü bir değişikliği temsil ediyor.

Artık insanların yeni bir otomobil almak için beklemeleri gerekmiyor. Centoventi'nin konfigürasyonunu değiştirmek için her an doğru an olacak ve bu bilinçle özgürce hareket edilecek. Centoventi, Fiat'ın 'az daha çoktur' kavramını somutlaştırıyor. Centoventi'yi bu denli özel ve havalı yapan şey benzersiz bir kişiselleştirme özgürlüğü. Bu da, bir otomobilden karmaşık olan her şeyi çıkartmak, kullanıcının hayal gücünü sınırlamamak anlamına geliyor."

FCA'nın EMEA Tasarım Başkanı Klaus Busse de, "Centoventi'nin başarısı, markanın CEO'sunun vizyonunu hayata geçirmek için Fiat Tasarım Merkezi tasarımcıları ve mühendislerinin mükemmel iş birliğini yansıtıyor. Özellikle CDN gibi farklı markaların tasarım başkanlarından ve geleceği şekillendiren çok özel insanlardan oluşan uluslararası bir jüriden böylesine önemli bir ödül almak, tüm ekip için bir onur." ifadelerini kullandı.

Menzili 500 km'ye kadar çıkıyor

Dünya lansmanı 2019 yılındaki Cenevre Otomobil Fuarı'nda yapılan Fiat Concept Centoventi, elektrikli ulaşım dünyasına yenilikçi bir iş modeli sunuyor.

Sadece tek bir renk ile üretilen konsept, "4U" programı kapsamında; 4 tavan, 4 tampon, 4 jant ve 4 dış kaplama rengi seçenekleriyle kişiselleştiriliyor.

İç mekanda ise göstergelerden saklama alanlarına, koltuklardan çocuk emniyet sistemlerine kadar birçok iç aksesuar müşteri tarafından değiştirilebiliyor.

Ayrıca kullanıcılar, aksesuarları "tak-çalıştır" prensibiyle monte edip kullanabiliyor.

Yenilikçi batarya modülü ise, konsept aracın menzilini de kişiselleştiriyor.

Aracın menzili, kullanım gereksinimine bağlı olarak 100 kilometre ile 500 kilometre arasında ayarlanabiliyor.

Böylece Centoventi; hem şehir içinde hem keyifli kent dışı seyahatlerinde ideal bir yol arkadaşı olarak öne çıkıyor.

1999'dan bu yana tüm dünyadaki otomobil tasarımcıları için en önemli kaynaklardan biri olan CDN, öğrencilerden tasarım yöneticilerine kadar geniş bir platforma bilgi, öneri ve fikirler sunuyor.

500 binden fazla kullanıcı tarafından görüntülenen web sitesinin gücü, alanında uzman uluslararası otorite ve analistlerden oluşan geniş bir ağa dayanıyor.

Söz konusu ağdaki kişilerin görüşleri ve geleceğe dair öngörüleriyle, otomobil tasarımları yorumlanıyor ve geleceğin tasarım trendleri ve ulaşım çözümleri bu platformda ele alınıyor.

Sitenin ödül organizasyonu ise "En İyi Üretim Otomobili" ve "En İyi Konsept Otomobili" olmak üzere iki kategoride veriliyor.

Chrysler, Fiat, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 15:21 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Fiat Concept Centoventi '2019'un En İyi Konsept Otomobili' seçildi - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

21:50 Uzman isimden Marmara için korkutan uyarı: Her an 7'nin üzerinde deprem olabilir 21:26 Yasmin Erbil, cesur dantelli iç çamaşırıyla poz verdi 20:47 Koronavirüste ikinci dalga için sonbaharı işaret eden DSÖ'den korkutan senaryo: Milyonlarca insan ölebilir 20:05 Türk bilim insanı uyardı: Kovid-20 bangır bangır geliyor, bunlar psikiyatrik hastalıklar olacak 19:57 Üzerine depo düşen 18 yaşındaki genç feci şekilde can verdi 19:50 Karaman'da 120 olan vaka sayısı Ramazan Bayramı'ndan sonra 500'e ulaştı 19:18 Dünyada ilk defa Diyarbakır'da uygulandı! Koronavirüs hastası Türk Işını tedavisiyle iyileşti 18:57 Koronavirüsün tehdit ettiği risk grupları güncellendi 18:24 Normalleşme süreci Karabük'e yaramadı! 3 aylık vaka sayısına 25 günde ulaşıldı 17:18 Eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini öldüren astsubay, kendisini "pişmanım" diyerek savundu 16:02 Hakkındaki iddialara sinirlenen adam, canlı yayında Müge Anlı'nın üzerine yürüdü 15:09 CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti 13:33 Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu 13:26 Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan Bursa için korkutan uyarı: 7 büyüklüğündeki deprem adım adım yaklaşıyor 12:53 2019'da çıkan taahhütlü telefon yasası yürürlüğe girerse binlerce telefon kapanabilir
Burak Yılmaz, Konyaspor'a karşı oynadığı son 6 maçta 8. golünü attı
21:59
İstiklal Caddesi'nde elinde bıçak olan bir şahıs etrafa saldırdı, cadde kapatıldı
21:57
Uzman isimden Marmara için korkutan uyarı: Her an 7'nin üzerinde deprem olabilir
21:50
Yasmin Erbil, cesur dantelli iç çamaşırıyla poz verdi
21:26
Asil Nadir, 79 yaşında yeniden baba oluyor
21:24
Balkondan düşen kadını çevredekiler havada yakaladı
21:04
Pençe-Kaplan Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada 1 askerimiz şehit oldu
21:03
Koronavirüste ikinci dalga için sonbaharı işaret eden DSÖ'den korkutan senaryo: Milyonlarca insan ölebilir
20:47
Beşiktaş'la 200. maçına çıkan Atiba, Konyaspor maçı öncesinde plaket aldı
20:34
Goller arka arkaya geliyor! Beşiktaş, Konyaspor karşısında farkı 2'ye çıkardı
20:06
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2020 22:05:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Fiat Concept Centoventi "2019'un En İyi Konsept Otomobili" seçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]