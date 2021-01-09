Fiat Egea Cross'un Türkiye fiyatı açıklandı - Son Dakika

Tofaş'ın 2015 yılının sonunda seri üretimine başladığı ve geçtiğimiz yılın sonunda yenilenen Egea model ailesi ile birlikte Egea Cross'un da Türkiye satış fiyatı açıklandı.

Egea Cross, Fiat Chrysler Automobiles'a (FCA) bağlı 400 fabrikanın yer aldığı WCMDünya Klasında Üretim Programıdeğerlendirmesinde, Altın Seviye ünvanı alan Tofaş Fabrikası'nda üretiliyor.

Güncellenen model gamıyla ilgili düzenlenen online toplantıda konuşan Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç, 2019 yılında olduğu gibi 2020 yılını da lider olarak kapatmaktan ve Egea'nın 5 yıldır Türkiye'nin en çok tercih edilen otomobili olmasından mutluluk duyduklarını söyledi.

Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç

Lider Egea'nın, lansmanından bu yana Fiat markasının otomobil pazarındaki varlığına güç katmaya devam ettiğini vurgulayan Aytaç, "İlk kez 2015 Ekim ayında yollarla buluşan Egea, Türk tüketicisinin istekleri doğrultusunda geliştirildi ve çok sevildi. Sunduğu fiyat/ fayda dengesiyle çok iddialı bir otomobil olan Egea 5 senedir zirveyi kimseye bırakmıyor. Kendi segmentinde aldığı yüzde 15'lik pay ve elde ettiği 274 bin 341 adetlik toplam satış rakamı model ailesinin gücünü bir kez daha yansıtıyor. Bugün ise Fiat Egea Ailesi'nin sınıfının en iyi teknolojileri ve güvenlik unsurlarıyla yollara çıkıyor olmasının memnuniyetini yaşıyoruz. Egea Cross ile Türk tüketicisinin beğeniyle karşıladığı ve tercih ettiği yeni bir segmente giriyoruz. Model Ailesi'nin, Sedan, Hatchback ve Station Wagon gövde seçeneklerine ek olarak Crossover gövdeli Egea Cross ile ailenin daha da güçlenecek zirvedeki yerini koruyacağına inanıyoruz." diye konuştu.

Yenilenen Egea Ailesi ve Egea Cross'un, bu haftadan itibaren Fiat bayilerine doğru yola çıktığını belirten Aytaç Egea Ailesi'nin, 130 bin 900 TL'den başlayan ulaşılabilir anahtar teslim fiyatıyla, ailenin yeni üyesi Egea Cross'un ise 154 bin 900 bin TL'den başlayan fiyatıyla satışa sunulduğunu söyledi.

Anahtarsız ve kablosuz kullanıcı deneyimi

Egea model ailesi Easy (sedan)/ Street (diğer gövdeler), Urban ve Lounge isimli üç farklı donanım seviyesi ile Türkiye yollarıyla buluşuyor.

Fiat Egea Ailesi, tüm yolcularına geniş bir iç alan sunmaya devam ederken, iç hacim konusunda sınıfının en iyi değerlerinden birini sunarak hem ön hem de arka yolculara geniş bir diz mesafesi sağlamayı da sürdürüyor.

Ailenin tamamında, yeniden yorumlanan ön ızgara ve yeni yaklaşıma işaret eden Fiat logosu yer alıyor. Farları yeniden tasarlanan model ailesinin tüm gövde seçeneklerinde seçilebilen hem ön hem de arkada kullanılan LED teknolojisi otomobile daha modern bir görünüm kazandırmakla kalmıyor, aktif güvenliği de artırıyor.

Önde Full LED far teknolojisi gelişmiş görünürlük ile sürüş güvenliğine katkı sağlarken, aynı zamanda otomobilin enerji tüketimini, dolayısıyla emisyonları azaltıyor. Krom detaylarla zenginleşen ön tamponun alt bölümü de yeni ve dinamik bir görünüm sergiliyor.

Yenilenen tasarımda, donanım seviyelerine göre değişen, modern görünümlü yeni 16 inç ve elmas kesim 17 inç alaşım jantlarla da dikkat çekiyor. Egea Ailesi'nin iç mekanında ise daha önce kullanılan göstergenin yerini Egea'ya özel tasarlanan yeni 7 inçlik, sürücüsünün hayatını kolaylaştıran renkli ve dijital gösterge paneli alıyor. Yeni dijital gösterge, 10 inç dokunmatik ekrana sahip tamamen yeni 5'inci nesil UConnect multimedya sistemi ile entegre çalışıyor.

Egea Sedan'ın giriş versiyonu niteliğindeki Easy donanım seçeneğinde, yeni tasarıma sahip 15 inçlik jantlar, parlak siyah ön ızgara ile halojen ön ve arka farlar dikkat çekiyor. Urban donanım seviyesinde yeni 16 inç stil jantlar, Full Led ön ve Led arka farlar ile sis farı standart olarak yer alıyor. Urban donanım seviyesinde ayrıca, Carplay/Android Auto desteği, 7 inçlik multimedya sistemi de yer alıyor. Sedan'ın en üst donanım versiyonu olan Lounge'da ise 17 inçlik elmas kesim alaşım jantlar, Full Led ön ve Led arka farlar ile karartılmış arka camlar ve iç mekanda 10 inçlik multimedya sistemi ve 7 inçlik gösterge paneli kullanıcılarla buluşmaya hazırlanıyor. Tüm bunlara ek olarak anahtarsiz giriş & çalıştırma, Kör Nokta Uyarı Sistemi, Arka Sıra USB Çıkışı ve Geri Görüş Kamerası da bu versiyonda standart olarak sunuluyor.

Egea modellerinde direksiyon da daha şık ve daha sportif tasarımıyla ve tamamen yenilenmiş olarak dikkat çekiyor. Daha kompakt bir boyuta sahip olan direksiyon daha ergonomik olacak şekilde tasarlanırken 7 inçlik dijital gösterge panelinin daha iyi görünmesini sağlıyor. Ailede ayrıca yeniden tasarlanan klima kumandaları, krom ve siyah detaylarla zenginleştirilen orta konsol da yeni tasarımıyla ön plana çıkıyor.

Egea model ailesinde yenilenen tasarımının haricinde; teknolojik açıdan da kapsamlı bir yenilenme yapılmış olması da dikkatleri çekiyor. Egea Model Ailesi en güncel Sürüş Destek Sistemleri (ADAS) ile üretilirken, yenilenen multimedya sistemi aynı anda iki telefonu Bluetooth üzerinden kablosuz bağlama olanağı da sunuyor.

Egea Ailesi ayrıca trafik işareti tanıma sistemi, akıllı hız asistanı, şerit takip sistemi, sürücü yorgunluk uyarı sistemi, akıllı uzun far, kör nokta uyarı sistemi, ön park sensörleri ve anahtarsız giriş/çalıştırma ile kablosuz akıllı telefon şarj gibi özellikleriyle de hayatı kolaylaştırıyor. Ayrıca sedan modelinde isteğe bağlı olarak eller serbest bagaj sistemi sunuluyor.

Fiat Egea Cross

Fiat Egea ailesinin yeni üyesi Egea Cross, Tofaş'ta üretilen ilk crossover modeli olmasının yanında; yeni bir hedef kitleye yönelik, çok yönlü bir otomobil olarak da ön plana çıkıyor.

Egea Cross, güçlü ve cesur tasarım hatları, farların altına kadar uzanan yeni ızgara görünümü ile bir crossover modelde olması gerektiği gibi geniş ve güçlü görünüyor. Yeni süspansiyon yapısı, yeni jant ve lastik ölçüleriyle Egea Cross'un yerden yüksekliği, diğer gövde seçeneklerine göre 4 cm artıyor. Tüm Cross versiyonlarında standart sunulan tavan rayları sayesinde Egea Cross, hatchback muadiline göre toplamda 7 cm yükselmiş oluyor. Street, Urban ve Lounge donanım seviyeleri ile tercih edilebilecek olan Egea Cross, daha büyük lastiklere sahip.

Kamera ve radar ile desteklenen aktif güvenlik sistemleri

Egea Hatchback'ten 7 cm. daha yüksek olan Egea Cross'un, gövde mimarisi daha yüksek bir sürüş pozisyonu sunuyor. Egea Cross'un crossover detayları çamurlukların etrafındaki gövde kaplamaları ile başlayarak yanlarda ve ön tarafta da devam ediyor. Cross için özel tasarlanan kaslı ön ve arka tampon, yan marşpiyeller ve bu gövde tipine özel tavan rayları da otomobile güçlü ve gösterişli görünümünü beraberinde getiriyor.

Egea Cross'ta da ailenin diğer üyelerinde olduğu gibi, trafik işareti tanıma sistemi, akıllı hız asistanı, şerit takip sistemi, sürücü yorgunluk uyarı sistemi, akıllı uzun far, kör nokta uyarı sistemi, ön park sensörleri ve anahtarsız giriş/çalıştırma ve kablosuz akıllı telefon şarj gibi özellikler yer alıyor.

Modelde ayrıca gelişmiş bağlanabilirlik çözümlerine ve 10 inç dokunmatik ekrana sahip beşinci nesil UConnect 5 multimedya sistemi yer alıyor.

Araçta kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto desteğine sahip olan Uconnect 5, kişiselleştirilebilir profillerle 5 adede kadar konfigürasyonu saklama olanağı sunuyor. Egea Cross'taki multimedya sistemi, tıpkı ailenin diğer üyelerinde olduğu gibi aynı anda iki telefonu Bluetooth üzerinden bağlama olanağı da sunuyor. Kullanıcı, böylece iki farklı cep telefonunu eş zamanlı olarak kullanabiliyor ve gelen ve giden çağrıları, o sırada bağlı olmayan telefondaki bir çağrıyı cevaplamak için bir bağlantıdan diğerine geçiş yapmadan aynı anda yönetebiliyor.

Yeni nesil Firefly turbo motor ailesi

Egea ve Egea Cross, motor gamına eklenen, 100 HP gücünde 1.0 litrelik Firefly T3 motorla dikkat çekiyor. FireFly Turbo motor ailesinin bir parçası olan 1.0 Firefly T3, düşük tüketim ve emisyon değerlerini, daha çok güç ve tork ile birleştiriyor.

Yeni 1.0 litrelik motor, düşük devirde kullanıma sunduğu yüksek çekiş gücüyle akıcı ve keyifli bir sürüş ve düşük ses seviyesiyle sürüş konforu sağlıyor. Motorun emisyonu 121 gr/km (WLTP normuna göre) değerine kadar düşüyor ve aynı zamanda daha az yakıt tüketimi sağlıyor.

Euro 6D final uyumlu Multijet dizel motorlar ise 1.3 litre 95 HP ve 1.6 litre 130 HP (daha önce 120 HP) olmak üzere iki farklı güç seçeneği sunuyor.

İyileştirilen performans ve 110 gr/km'den (WLTP normuna göre) başlayan emisyon değerleriyle yeni dizel motor ailesi verimlilik seviyesiyle öne çıkıyor.

İlk 100 adet Egea Cross Fiat Online'da satışta!

Egea Cross'un aynı zamanda Fiat online satış kanalı, https://online.fiat.com.tr/ üzerinden de rezerve edilebileceğini söyleyen Altan Aytaç; "Egea Cross sahibi olmak isteyen ilk 100 müşterimiz araçlarını sistemimiz üzerinden konfigüre edebilecek ve süreci bayilerimiz aracılığıyla takip edebilecek. Biz de Tofaş'ta geliştirilen bağlantılı araç teknolojimiz Fiat Yol Arkadaşım Connect'i ve Cross Aksesuar Paketi'ni online rezervasyon gerçekleştiren ilk müşterilerimize hediye edeceğiz." diye konuştu.

Satış sonrası avantajı

Tofaş, 2015 yılından bu yana model ailesinde sunulan 5 yıl/ 100 bin km garantisini yeni model ailesi ve Cross'ta sunmaya devam edecek. Garanti süresinin aynı zamanda Tofaş Fabrikası'nın WCM standartlarında belgelenmiş üretim kalitesi ile Egea'ya duyulan güvenin bir sonucu olarak satış sonrasında da müşteriye fiyat/ fayda dengesi sağlamayı sürdürmesi hedefleniyor.