Fiat Egea Hb Street Satışa Sunuldu

Fiat Egea Hatchback ailesinin yeni üyesi Fiat Egea HB Street, 77 bin 500 liradan başlayan fiyatlarla mart ayından itibaren satışa sunuldu.

Fiat Egea Hatchback ailesinin yeni üyesi Fiat Egea HB Street, 77 bin 500 liradan başlayan fiyatlarla mart ayından itibaren satışa sunuldu.





Fiat açıklamasına göre, Fiat Egea ailesi, yenilenen donanım seçenekleriyle 2019 yılında da öne çıkıyor.



Egea Hatchback ürün yelpazesine yeni katılan Street, donanımı ve sportif ayrıntılarıyla dikkati çekiyor. 16 inç alaşımlı siyah jantları, siyah radyatör ızgarası, siyah cam çerçeveleri, siyah ayna kapakları ve kapı kollarıyla farklılaşan Egea Street'in bagaj kapağı üstünde de modele özgü logosu yer alıyor.



Egea Hatchback Street benzinli 1,4 litrelik 95 HP Fire, manuel ya da 1,6 litrelik 110 HP benzinli E-Torq otomatik vites kombinasyonuyla tercih edilebiliyor. Street donanımında dizel motor seçeneği olarak ise 1,3 litrelik 95 HP güce sahip Multijet2 turbo beslemeli motor satışa sunuluyor.





Fiat Egea HB Street, bu aydan itibaren 77 bin 500 liradan başlayan fiyatlarla satılıyor.



Fiat Egea HB Street'te, sportif tasarımının yanı sıra yokuş kalkış desteği, çekiş kontrol sistemi, elektronik stabilite programı, ABS, EBD, sürücü, yolcu, yan ve perde hava yastıkları, LED gündüz sürüş farları, bluetooth bağlantılı "uconnect medya sistemi", "city fonksiyonlu" direksiyon sistemi, klima ve arka park sensörü gibi özellikler standart olarak sunuluyor.



Fiat Egea Street; bulut beyazı, rock siyahı, alev kırmızısı ve kurşun gri olmak üzere 4 farklı gövde rengi ile tercih edilebilecek.

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