Fiat Egea'nın 3 modeli kendi sınıflarında en çok tercih edilen otomobiller oldu - Son Dakika

Fiat Egea'nın 3 modeli kendi sınıflarında en çok tercih edilen otomobiller oldu

Fiat Egea model ailesi, kompakt sınıfta sedan, hatchback ve station wagon gövde seçenekleriyle 3 ayrı kategoride sınıflarının en çok satan otomobilleri oldu.

Fiat Egea'nın 3 modeli kendi sınıflarında en çok tercih edilen otomobiller oldu, System.String[]

Fiat Egea model ailesi, kompakt sınıfta sedan, hatchback ve station wagon gövde seçenekleriyle 3 ayrı kategoride sınıflarının en çok satan otomobilleri oldu.

Fiat'tan yapılan açıklamaya göre, "konfora, güvenliğe, teknolojiye ve tasarıma herkes ulaşabilsin" hedefiyle Fiat markası, 2020 yılında da başarılı satış performansını sürdürüyor. 2019 ve bu yılın ilk 8 ayında otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarının lideri olan Fiat, temmuz ve ağustosta hem toplam hem de otomobil pazarında en çok tercih edilen marka oldu.

Fiat markası, ağustos ayında 13 bin 469 adet otomobil ve hafif ticari araç satışı gerçekleştirerek tek başına Türkiye otomotiv pazarının yüzde 22'sini oluşturdu. Fiat Egea, ağustos ayında da zirvedeki yerini korudu.

Lansmanından bu yana 5 yıldır "Türkiye'nin en çok tercih edilen otomobili" olan Egea, geçen ay 8 bin 127 adetlik satış ile yüzde 18,3'lük pazar payı elde etti. Bu dönemde Fiat'ın hafif ticari araç satışı ise 5 bin 178 adet olarak gerçekleşti. Fiat'ın satış başarısında, Egea kadar Doblo ve Fiorino'nun yüksek performansları en önemli etken olarak dikkati çekerken, markanın satışlarındaki yerli üretimin payı yüzde 95 oldu.

"Egea Hatchback'e ilgi her geçen ay büyüyor"

Açıklamada görüşlerine verilen Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç, "Geçen yılın ardından 2020 yılında da binek ve hafif ticari araç pazarındaki liderliğimizin yanı sıra son 2 ayda otomobil pazarında en çok tercih edilen marka olmanın memnuniyetini yaşıyoruz. Egea modelini satışa sunduğumuz 2015 yılında 'İyi bir otomobil aynı zamanda ulaşılabilir olmalı' demiştik. Pandemide yeni araç sahipliğine yönelim arttı. Biz de bu süreçte müşterilerimizin yanında olduk. Farklı ihtiyaçlara uygun modellerimiz, ulaşılabilirliğimiz ve dönemin gerekliliklerine uygun olarak ürettiğimiz çözümlerle talebe yanıt verdik." ifadelerini kullandı.

Aytaç, müşterilerin araçlarından duydukları memnuniyet ve deneyimleri sonrasında yüksek tavsiye oranlarının çok değerli olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Egea Sedan modeline olan yüksek talebin yanı sıra Egea Hatchback modelimize de büyük ilgi var. Son 5 yıldır Türkiye'nin en çok tercih edilen otomobili olan Fiat Egea'nın satışa sunulduğu günden bugüne toplam satış rakamı 230 bin adede yaklaştı. Bu sene yeni bir rekora koşan Egea'nın ve Fiat markasının başarısında, deneyimli ve yetkin bayi teşkilatımızın da önemli rolü var. Türkiye'nin dört bir yanında Fiat markasını başarıyla temsil eden ve müşterilerimizin memnuniyeti için çalışan tüm bayilerimize teşekkür ediyoruz."

Türkiye, Fiat, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2020 12:57 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Fiat Egea'nın 3 modeli kendi sınıflarında en çok tercih edilen otomobiller oldu - Son Dakika Ekonomi

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