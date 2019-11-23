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Fiat Fiorino'ya LPG seçeneği

7 saat önce

Fiat Fiorino'nun LPG'li versiyonu "Fiorino Eko" kasım ayı itibarıyla satışa sunuldu.

Fiat Fiorino'ya LPG seçeneği, System.String[]

Fiat Fiorino'nun LPG'li versiyonu "Fiorino Eko" kasım ayı itibarıyla satışa sunuldu.

Fiat Professional'dan yapılan açıklamaya göre, Tofaş fabrikasında üretilen Fiorino'nun 1.4 litre hacimli benzinli modeline LPG seçeneği eklendi. Sınıfının ilk ve tek fabrika çıkışlı LPG'li modeli olan versiyonun adı Fiorino Eko oldu.

Fiorino Eko ismini, zararlı gazların salınımını azaltan, böylelikle ekosistemi koruyan yönüyle ve kullanım maliyetleri açısından ekonomik bir araç olmasından alıyor.

Yüksek güvenliğe sahip Fiorino Eko, Fiat Professional garanti şartları kapsamında, 3 yıl/150 bin kilometre garantisiyle yollara çıkıyor. Dizel seviyesindeki yakıt tüketimiyle öne çıkan Fiorino Eko, Tofaş fabrikasında özel olarak tasarlanmış "Eko Butonu" sayesinde benzinden LPG'ye geçerek yakıt tasarrufunu artırıyor.

Pop, Safeline ve Premio donanım seçenekleriyle tercih edilebilecek Fiorino Eko'da fonksiyonel yakıt dolum noktası ile yakıt dolumu depo kapağından kolaylıkla yapılabiliyor.

Tanıtıma özel otogaz kampanyasıyla satışa sunulan Fiat Fiorino Eko'yu, 30 Kasım 2019 tarihine kadar satın alacaklar için 1 yıl boyunca Aygaz/ Mogaz istasyonlarından toplamda 3 bin 500 TL'ye kadar olan otogaz alımlarında yüzde 20 indirim fırsatı bulunuyor.

Öte yandan, mevcut kredi kampanyası ile 70 bin TL tutarında, 36 ay vadeye kadar yüzde 0,49 faizli kredi seçeneği de kasım ayı sonuna kadar Fiat Fiorino Eko satın alacak müşterilere sunuluyor.

Tofaş, Fiat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 11:18 Kaynak: AA
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