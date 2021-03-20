Fiat itibarını en çok artıran otomobil markası seçildi - Son Dakika

Fiat itibarını en çok artıran otomobil markası seçildi

20.03.2021 13:24
Fiat itibarını en çok artıran otomobil markası seçildi, System.String[]

Marketing Türkiye ve Akademetre iş birliği ile hayata geçirilen The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri’nin yedincisi, online olarak düzenlendi.

CARMEDYA.COM – Marketing Türkiye ve Akademetre iş birliği ile hayata geçirilen The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri'nin yedincisi, online olarak düzenlendi.

İtibar ve Marka Değer Performans Ölçümü araştırması baz alınarak düzenlenen The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri'nde 2020'de itibarını en çok yükselten markalar ödüllendirildi.

Fiat, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da; itibarını en çok artıran marka olarak değerlendirildi ve iki yıl üst üste Binek Otomotiv Kategorisi'nde Yılın En İtibarlı Markası seçildi.

Fiat Pazarlama Direktörü Özgür Süslü

"Yenilenen Egea Ailesi ve Egea Cross ile daha da güçlenecek zirvedeki yerimizi koruyacağız"

Fiat Pazarlama Direktörü Özgür Süslü değerlendirmesinde; "Öngörülmesi zor bir sene olan 2020'ye hızlı bir giriş yaptık. Koronavirüs'ün ülkemizde etkisini göstermeye başladığı mart ayından itibaren işimizin dinamikleri değişime uğradı. Tüm süreçlerimizi, sağlık risklerini minimize etmek üzerine kurguladık. Zorluklara rağmen 2019 yılında olduğu gibi 2020 yılında da başarılı iş sonuçları elde ettik. Bunun temelinde Fiat markasının varoluş sebebi yatıyor. Fiat markası tasarım, teknoloji, güvenlik gibi iyi bir otomobilde olması gereken unsurları herkes için ulaşılabilir kılmak için var. Bizler pandemi sürecinin başından itibaren, 'Hayat durur, Fiat durmaz' dedik ve zor günlerde de sağlık önlemlerine yönelik devreye aldığımız satış ve satış sonrası hizmetlerimizle müşterilerimizin hayatlarını kolaylaştırmaya çalıştık. 2019 ve 2020 yıllarında Fiat ürün gamında yer alan tüm modellerimizle ulaştığımız satış liderliğini "Yılın En İtibarlı Markası" ödülüyle yine taçlandırdık. 2021 yılında da konfor, tasarım ve teknolojiyi herkes için ulaşılır kılmak için çalışmaya devam ediyoruz. Bu sene Egea Cross ile Türk tüketicisinin beğeniyle karşıladığı ve tercih ettiği yeni bir segmente daha girdik. Yenilenen Egea Ailesi'nin, Sedan, Hatchback ve Station Wagon gövde seçeneklerine ek olarak "Egea Cross" ile ailenin daha da güçlenerek zirvedeki yerini koruyacağına inanıyoruz." dedi.

Fiat itibarını en çok artıran otomobil markası seçildi

Marketing Türkiye, Fiat, Otomobil, Son Dakika

Kaynak: Carmedya.com

Son Dakika Otomobil Fiat itibarını en çok artıran otomobil markası seçildi - Son Dakika


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