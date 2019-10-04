Son Dakika Haberleri: Fiat, kredi kampanyası sonrası üretime hız verdi
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Fiat, kredi kampanyası sonrası üretime hız verdi

1 saat önce

Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç, kamu bankalarınca başlatılan düşük taşıt kredisi kampanyasının yılın son bölümünde pazara önemli bir hareketlilik getireceğini belirtti.

Fiat, kredi kampanyası sonrası üretime hız verdi, System.String[]

Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç, kamu bankalarınca başlatılan düşük taşıt kredisi kampanyasının yılın son bölümünde pazara önemli bir hareketlilik getireceğini belirtti.

Fiat, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 03:51 
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