Fiat, kredi kampanyası sonrası üretime hız verdi
1 saat önce
Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç, kamu bankalarınca başlatılan düşük taşıt kredisi kampanyasının yılın son bölümünde pazara önemli bir hareketlilik getireceğini belirtti.
Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç, kamu bankalarınca başlatılan düşük taşıt kredisi kampanyasının yılın son bölümünde pazara önemli bir hareketlilik getireceğini belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 03:51
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