Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç, "Hem otomobil tarafı canlı hem de hurda teşvikinin sona ermesinin ardından hafif ticari araç tarafında da özellikle geçen sene ile kıyaslarsak daha iyi bir yıla başladığımızı söyleyebiliriz. Bu bizi nereye götürür? 600 binin üzerinde, hatta 700 binlere kadar bir pazarı telaffuz ettirir." dedi.

Yenilenen ve daha sportif hale gelen yeni Fiat 500X SUV'un basın tanıtımı, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde gerçekleştirildi.

Mart ayından itibaren satışa sunulacak Fiat 500X SUV'a 1.0 litre 120 HP ve 1.3 litre 150 HP güçlerindeki yeni Firefly serisi turbo benzinli ve 1.6 litre 120 HP gücündeki Multijet II turbo dizel motor seçenekleriyle 145 bin 900 TL'den başlayan anahtar teslim satış fiyatıyla sahip olunabilecek.

Fiat Marka Direktörü Aytaç, tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, yeni 500X'in tanıtımını geçen senenin sonuna doğru yapmayı planladıklarını ancak sene başında pazarla ilgili beklentilerin çok net olmadığı bir ortam olması nedeniyle bu süreci uzattıklarını dile getirdi.

Fiat 500X SUV'un ilk olarak 2014 yılında lanse edildiğini ve bugüne kadar 100'den fazla ülkede 500 binden fazla adet satış gerçekleştiğini aktaran Aytaç, "SUV sınıfı Avrupa da çok büyük ve en hızlı büyüyen segment. Bugün toplam satışların yüzde 12'sine-13'lere ulaşmış durumda. O yüzden çok fazla yeni model var. Fiat 500X, bu sınıfa ilk giren modellerden bir tanesi. Türkiye'de SUV segmenti büyüyen bir segment. Özellikle 2019 son aylarda, pazardan 4,6 toplam pay aldı. Son aylarda ise yüzde 8'lere varan ağırlığı var." diye konuştu.

Fiat markası olarak segmente yönelik hedeflerinin pazar payına göre değişiklik gösterdiğine işaret eden Aytaç, "Toplam 3 bin adetlik Fiat 500 ailesi satışı öngörüyoruz. Bu adedin en az yarısının Fiat 500X olmasını hedefliyoruz." dedi.

Türkiye otomotiv sektörü ve küresel gelişmelerin sektöre yansımalarına yönelik de değerlendirmelerde bulunan Aytaç, 2019'un, özellikle de otomotivle uğraşan herkesin unutamayacağı bir yıl olduğunu söyledi.

Aytaç, "Zor geçen bir yılı geride bıraktık. Dönüp baktığımızda çok ciddi ve fazla sayıda değişimler yaşadık. ÖTV ve KDV indirimleri ile hurda indiriminin bu duruma paralel olarak devam etmesi, devlet bankalarının kredi faizlerini düşürmesi, emisyon sınırlarının değişmesiyle birlikte yenilenen motor normları bir çırpıda aklımıza gelenler. Yıl sonuna kadar pek çok süreci birlikte yaşadık. Sonuçta kısa vadeli planlamalar yaparak bir yılı geçirdik." diye konuştu.

Aytaç, geçen sene Fiat markası olarak yıla başlarken 50 bin adetlik satış hedefi koyduklarını ancak sene sonunda satış adetlerini 76 binin üzerinde gerçekleştirdikleri bildirdi.

"Bu tempo bizi iyi bir yere götürür"

Altan Aytaç, bu yıla başlarken pazar beklentilerini 550-600 bin adet seviyesinde öngördüklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Yüzde 20'lik bir büyüme koymuştuk. Sektörde de bu anlamda ortak bir görüş var. Herkes yüzde 20 büyümeyi telaffuz ediyor. Ocak-şubat aylarında hurda teşviki bitmiş olmasına rağmen düşük faizlerin de tetiklediği, biraz da ertelenmiş talebin ortaya çıkmasıyla kuvvetli bir pazar yaşıyoruz. Ocak ayında beklentilerin üzerinde bir pazar gerçekleşti. Şubat ayı da öyle gidiyor. Biz '35 binlerin üzerine çıkar' diyorduk ama pazar 40 binleri de görebilir. Mevcut durumda bir de bulunurluk faktörü var. Bu faktörden dolayı da pazarı tahmin etmek güçleşiyor. Kendi perspektifimizden baktığımızda, yani aldığımız talepler ve bayilerimizdeki showroom hareketinden yola çıkarak 'pazar hareketli' diyebilirim. Hem otomobil tarafı canlı hem de hurda teşvikinin sona ermesinin ardından hafif ticari araç tarafında da özellikle geçen sene ile kıyaslarsak daha iyi bir yıla başladığımızı söyleyebiliriz. Bu bizi nereye götürür, 600 binin üzerinde, hatta 700 binlere kadar bir pazarı telaffuz ettirir. Bu tempo devam ederse 700 binlere kadar çıkabiliriz. Fakat ocak-şubat aylarını alıp tüm yılın tahminlerini değiştirmiyoruz."

Fiat markasının yıl sonu tahmininin de yine 600 bin adet seviyelerinde olduğunu belirten Aytaç, "Bugün bize 'Fiat markasının yıl sonu tahmini nedir?' diye sorsanız, yine 600 bin seviyelerinde diyebilirim. Bu tempo bizi iyi bir yere de götürür. Talep açısından yılın iyi başladığını söyleyebiliriz. Fiat markasına olan talep açısından da ocak-şubat aylarında, yılın beklediğimizden iyi başladığını söyleyebiliriz. Satış hedefimiz, en az bu seneki kadar araç satışı. Rakam telaffuz etmemi isterseniz 80 bin adedin üzerinde tamamlamak istiyoruz. Biz hep satış adedinden yola çıkıyoruz. Çünkü yatırımların geri dönüşü satış ve karlılıktır." ifadelerini kullandı.

Aytaç, kamu bankalarının kampanyalarının satışlara çok olumlu etkisi olduğunu dile getirerek, "Başlattıkları bu inisiyatif, pazardaki talebi hızlandırdı, itici güç oldu. Model model değişiyor. Mesela bizde ticaride çok daha etkili oldu. Otomobilde biraz daha az... Çünkü otomobilde peşin satış oranımız biraz daha yüksek. Ticaride kredi finansmanı daha ön plana çıkıyor. Bizim için adetten ziyade pazarda yarattığı etki daha önemli. O yüzden de zaten devam ediyor." dedi.

"Üretimi artırmaya çalışıyoruz, esnekliğimiz var"

Fiat Marka Direktörü Aytaç, 2019'un aralık ayı ve 2020 yılının ilk aylarındaki talep yoğunluğuna ilişkin de "Fiat markası olarak Aralık ayında pazar payımız yüzde 20 oldu. Pazarın yıl sonunda 90 bin adet seviyesine geleceğini öngörmüştük. Tahminlerimiz tuttu. Stoklar eridi ve yeni yıla stoksuz girdik. Satış hedefleri aşılıp stoklar azalınca yılın ilk çeyreğindeki üretim planlarını artırmaya çalıştık. Tabii üretim artışını sağlamak hemen mümkün olmuyor. Araç bulunurluğunda bir ayı bulan bekleme süreleri olabiliyor. Örneğin, şu anda 1.6 dizel otomatik talebi çok yüksek, Mart ayını da doldurduk. Tabii üretimi artırmaya çalışıyoruz, esnekliğimiz var. Şu anda bir Fiat bayisine gitseniz ve 1.6 dizel otomatik isteseniz, 'mart ayında veremeyeceğini, nisanı beklemeniz gerektiğini' söyleyecektir." değerlendirmesinde bulundu.

"Koronavirüs gelişmelerini çok yakından takip ediyoruz"

Çin'de ortaya çıkan ve dünya genelinde hızla yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerine değinen Aytaç, "Çok yakından takip ediyoruz. Şu anda bir etkisi yok. Çin'deki süreç çok uzarsa bunun sadece otomotiv sektörü için değil, tüm sektörler için etkisi olacaktır. İtalya tarafında henüz bir etki yaşamadık. Orada da biliyorsunuz, ülke genelinde bazı tedbirler var. Malzeme temininde şu ana kadar bir sıkıntı yaşamadık." diye konuştu.

"Bugüne kadar 11 kez ambulans yönlendirmesi yaptık"

Altan Aytaç, Fiat Yol Arkadaşım Connect uygulamasını yeni araç satışından bağımsız olarak mevcut araç parkına da sunabildiklerini bildirdi.

Fiat Yol Arkadaşım uygulamasının şu anda 30 bin kullanıcısı bulunduğunu aktaran Aytaç, "Nisan ayından itibaren Fiat Yol Arkadaşım Connect'in yeni sürümü de devrede olacak. Ambulans, yol yardım uygulamasını kullandık. Bu uygulamayla bir kaza anında araçtaki hava yastıklarının açılması, darbe emici noktalardaki sensörlerden gelen sinyaller gibi veriler yardımıyla ilgi merkezimize anında uyarı bilgisi geliyor ve acil yardım çağrısı oluşuyor. Bu durumda Fiat İlgi Merkezimiz kullanıcıyı arıyor. Telefona cevap vermezse hemen ambulans yönlendiriyoruz. Bugüne kadar bu kapsamda 11 kez ambulans yönlendirmesi yaptık. Bunlardan 3'ünde ambulans ile müdahale yapıldı ve hastaneye sevk yapıldı. Çok şükür, herhangi bir yaşam kaybı olmadı. Bazen kaza anında panikle de telefonun açılmaması durumu oluyor. Bu hizmete devam edeceğiz. Bir hayat için değer..."

Aytaç, yeni Egea'nın tanıtımının 2021 yılı içinde yapılacağını ve bu yıl 20'nci yaşına girecek Doblo'da bu yıla özel 2020 adet özel seri üretileceğini söyledi.

Yeni Fiat 500X SUV'un öne çıkan özellikleri

Verilen bilgiye göre, Fiat 500 ailesinin SUV üyesi 500X SUV, yenilenmiş haliyle Türkiye'de satışa sunuluyor. Üretimine ilk olarak başlandığı 2014 yılından günümüze kadar 100'den fazla ülkede 500 bin adedin üzerinde satış başarısı yakalayan 500X SUV, 3 farklı gövde seçeneği, 5 farklı donanım seviyesi ile farklı kullanıcı beklentilerini karşılamayı hedefliyor.

500X SUV, "Cross" ile doğa tutkunlarına, "Urban" ile kent sürüşlerinin keyfini çıkarmak isteyenlere ve "Sport" seçeneği ile de performans tutkunlarına hitap ediyor.

Yenilenen tasarım ve teknolojik donanımlar

Metalik, pastel ve çift renk seçeneklerine sahip 500X SUV'da yenilenen tamponlar, arka farlar, Full LED ön farlar ve ona eşlik eden gündüz sürüş farları ve sis farları gibi unsurlarla, parlak/mat krom detaylara ek olarak 3 farklı gövdeye göre değişken tipte özgün dış tasarım farklılıkları ön plana çıkıyor.

LED aydınlatma grubu, halojen farlara kıyasla görüş mesafesini 2 kat artırıyor ve 90km/s hızda sürücünün önündeki objeleri 4 saniyeye kadar erken görmesine olanak tanıyor. Yine halojen farlara göre yüzde 66 daha düşük enerji tüketen Full LED ön farlar, gündüz kullanımlarında da görünürlüğü yüzde 20 artırıyor.

Yeni Fiat 500X SUV'un iç tasarımında ise yeniden tasarlanan direksiyon simidi ve okunurluğu artırılmış gösterge paneli, donanımlara özgü farklı koltuk seçenekleri gibi birçok detay sunuluyor. 500X SUV'un teknolojiyi keyfe dönüştüren özellikleri arasında Uconnect 7 inç HD dokunmatik ekranı, Apple Car Play ve Android Auto entegrasyonları, Bluetooth özelliği ve USB çıkışı fonksiyonları yine farklı donanım seviyeleri içinde yer alıyor.

Yeni Fiat 500X SUV, sahip olduğu konfor ve teknolojiyi; Dinamik Güvenlik Paketi içinde yer alan trafik is¸aretleri okuma ve akıllı hız asistanı, şerit takip sistemi, kör nokta uyarı sistemi, arka çapraz trafik uyarı sistemi, acil durum otonom fren sistemi, uzun far asistanı, ön park sensörleri ve adaptif hız sabitleyici gibi güvenlik özellikleriyle destekliyor.