Fiat Motor Sporları, Hitit Rallisi'ni kategorisinin lideri olarak bitirdi

Fiat Motor Sporları, 2021 Demir Berberoğlu Sezonu kapsamında düzenlenen, Shell Helix 2021 Türkiye Ralli Şampiyonası ikinci yarışı Hitit Rallisi'ni iki çeker ve Sınıf 4'te birincilikle tamamladı.

Fiat'tan yapılan açıklamaya göre, Tofaş çatısı altındaki Fiat Motor Sporları, Egea ile 3-4 Temmuz tarihlerinde Kahramankazan Belediyesi destekleriyle, Ankara Otomobil Sporları Kulübü (ANOK) tarafından organize edilen 47'nci Hitit Rallisi'ni başarıyla tamamladı.

Fiat Egea'nın ralli versiyonu ile yarışan Fatih Kara ve Bilge Ayan, iki gün boyunca 84 km'si özel etap olmak üzere, 334 km uzunluğundaki asfalt zeminli parkurda mücadele ederek, Sınıf 4'ün ve önden iki çeker kategorisinin galibi oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fiat Motor Sporları Takım Direktörü Koray Kafkas, Egea yarış otomobilinin sınıf dört için özel olarak hazırlanan versiyonu üzerine çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "İddialı bir otomobil geliştirebilmek için Tofaş ArGe ile yoğun bir çaba içindeyiz. Fiat Motor Sporları Takımı olarak Türkiye'nin göz bebeği olmuş Egea'nın nasıl yarış otomobiline evrilebileceği konusunda çok yol kat ettik. 12 yıllık aranın ardından yeniden düzenlenen Hitit Rallisi'nde elde ettiğimiz sonuç, doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. 2021 sezonu boyunca otomobilimizi geliştirerek, sınıfının en iddialı otomobillerinden biri olması için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Fiat Motor Sporları Takımı, sezona 7-8 Ağustos tarihlerinde, zorlu asfalt etaplarıyla bilinen 45'inci Yeşil Bursa Rallisi ile devam edecek.