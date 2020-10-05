Fiat, pazardaki liderliğini sürdürüyor - Son Dakika

Fiat, pazardaki liderliğini sürdürüyor

Fiat, 2019'un ardından bu yılın 9 ayında da gerçekleştirdiği satışlarla pazardaki liderliğini sürdürüyor.

Fiat, pazardaki liderliğini sürdürüyor, System.String[]

Fiat, 2019'un ardından bu yılın 9 ayında da gerçekleştirdiği satışlarla pazardaki liderliğini sürdürüyor.

Tofaş'tan yapılan açıklamaya göre, geçen yıla göre yüzde 116 büyüyerek 90 bin 619 adede ulaşan eylül ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarında Fiat markası, satışlarını yüzde 182 artırmayı başararak 17 bin 290 adet otomobil ve hafif ticari araç satışı gerçekleştirdi.

Fiat, bu yılın 9 ayı toplamında ulaştığı 87 bin 266 adetlik satış performansıyla pazar payını geçen yıla göre 2,5 puan daha artırarak yüzde 17,7'ye yükseltti.

Egea Sedan'ın satış adedi eylülde 10 bin 79 adet olurken, tüm Egea modellerinin 9 aylık satış rakamı 56 bin 558 adet olarak gerçekleşti.

"Bu başarıda Fiat Egea'nın yüksek performansının etkisi çok büyük"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç, "Fiat markası olarak otomobil ve hafif ticari araçlar pazarında hem eylül ayında hem de yıl toplamında pazar payımızı artırarak lider olmanın memnuniyetini yaşıyoruz. Geçen yıldan bu yana devam eden istikrarlı satış performansımız, pandemi döneminde daha da arttı ve son 4 ayda Türkiye'de satılan her 5 araçtan birisi Fiat oldu." ifadelerini kullandı.

Sadece eylül ayında toplam otomotiv pazarının yüzde 19'unu tek başına Fiat markasının oluşturduğunu aktaran Aytaç, şunları kaydetti:

"Fiat markasının başarısında, 2015 yılının ekim ayında 'iyi bir otomobil aynı zamanda ulaşılabilir olmalı' fikriyle satışa sunduğumuz ve tam 5 yıldır Türkiye'nin en çok tercih ettiği model ailesi olan Fiat Egea'nın yüksek performansının etkisi çok büyük. Tofaş'ın ustalık eseri olan Egea, aynı zamanda Tofaş Ar-Ge'nin ürün geliştirme yetkinliğinin de önemli bir yansıması. 2020 yılının 9 ayı itibarıyla kompakt sedan sınıfının ezber bozan modeli olan Egea Sedan modelinden 50 bin adedin üzerinde satılırken, her biri kendi sınıfının yine en çok tercih edilen otomobilleri olan ve ilginin her geçen gün arttığı Egea Hatchback ile Station Wagon modellerimiz dahil olmak üzere toplam 56 bin 558 adetlik bir satış hacmine ulaştık. Egea model ailemiz, lansmanından bu yana toplam 240 bin adedi aşan bir satış başarısı elde etti. Bu sonuç, Fiat markasında çalışan herkesin Tofaş Ar-Ge'den başlayarak üretim, tedarik zinciri ve bayi teşkilatımıza uzanan çok büyük bir takımın önemli bir başarısıdır."

Türkiye pazarının yüzde 50'sinin yerli üretim modellerden oluştuğu eylül ayında Fiat markasının satışlarının da yine yüzde 95'inin Tofaş'ta üretilen yerli modellerden oluştuğunu bildiren Aytaç, "Fiat Egea'nın otomobil pazarındaki başarısının yanı sıra Fiat Professional modellerinin de markanın performansında çok önemli bir katkısı var. Doblo, Fiorino ve Ducato modellerimizle hafif ticari araç pazarındaki payımızı geçen yıla göre yaklaşık 8 puan artırarak yüzde 28,5 seviyesine yükselttik. Uzun yıllardır kendi sınıflarının lider modelleri olan Fiat Doblo ve Fiorino ile minivan segmentinin de en çok tercih edilen markası olmayı başardık." ifadelerini kullandı.

Pandemi döneminde tüm dünyanın ve Türkiye'nin zorlu bir süreçten geçmekte olduğuna dikkati çeken Aytaç, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Fiat markası olarak bu zorlu süreçte, farklı taleplere uygun modellerimiz, ulaşılabilirliğimiz ve bu dönemin ihtiyaçlarına uygun olarak geliştirdiğimiz satış ve satış sonrası çözümlerimiz ile müşterilerimiz için değer yaratmaya ve her zaman yanlarında olmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda, 'görüntülü görüşme' ve 'online satış' sistemlerimize ve uzaktan bağlanabilirlik teknolojisiyle araç ve sürücüyü birbirine bağlayan ve değer yaratan yeni hizmetlerle büyüyen Fiat Yol Arkadaşım Connect aplikasyonunun da yeni sürümlerini devreye aldık. Bu zorlu dönemde, Fiat markasının başarısında önemli rolü olan Fiat bayi teşkilatına ve Fiat markasının ürün ve hizmetlerini tercih eden tüm müşterilerimize teşekkür ediyoruz."

Otomobil, Türkiye, Tofaş, Fiat, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 11:49 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Fiat, pazardaki liderliğini sürdürüyor - Son Dakika Ekonomi

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