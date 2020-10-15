Fiat Professional'dan ekim kampanyaları - Son Dakika

Fiat Professional'dan ekim kampanyaları

15.10.2020 09:55
Fiat Professional'dan ekim kampanyaları, System.String[]

Avantajlı ödeme seçenekleriyle tüketicinin yanında olmayı sürdüren Fiat Professional, ekim ayında da avantajlı alım koşulları sunuyor.

Avantajlı ödeme seçenekleriyle tüketicinin yanında olmayı sürdüren Fiat Professional, ekim ayında da avantajlı alım koşulları sunuyor.

Fiat'tan yapılan açıklamaya göre, Fiat Doblo, Fiorino ve Pratico'lar avantajlı kredi imkanları ile yeni sahiplerini bekliyor.

Fiat Professional'ın Tofaş'ta üretilen 3 modeli Doblo, Fiorino ve Pratico modelleri 60 bin TL için 12 ay vadeli sıfır faizli kredi fırsatıyla satışa sunuluyor.

Ducato sahibi olmak isteyenlere ise ekim sonuna kadar 100 bin TL için 15 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi imkanı sağlanıyor.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Fiat Professional'dan ekim kampanyaları - Son Dakika Ekonomi

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