Fiat Professional'dan ocak fırsatı sunuyor - Son Dakika

Kamu bankalarının sağladığı cazip kredi koşullarının sürdüğü Ocak ayında, Fiat Doblo, Fiorino ve Pratico'ya 70 bin TL için 36 ay vadeli yüzde 0,69 faiz imkanıyla sahip olunabiliyor.

Fiat Professional'den yapılan açıklamaya göre, Fiat Professional, yeni yılda da avantajlı satın alma koşulları sunuyor. Tofaş'ta üretilerek dünyanın pek çok ülkesine ihraç edilen Fiat Doblo, Fiat Professional ailesinin kabiliyetli üyesi Fiorino ve Pratico en uygun satın alma şartlarıyla yeni sahiplerini bekliyor.

Kamu bankalarının sağladığı avantajlı faiz oranlarının devam ettiği Ocak ayında Doblo, Fiorino ve Pratico modellerinden birine sahip olmak isteyenler; 70 bin TL için 36 ay vadeli yüzde 0,69 faiz oranlı kredi koşulundan yararlanabiliyor.

Sınıfının en verimlisi Ducato'da ek fırsat

Açıklamaya göre ayrıca, ticari araç kullanıcılarının tüm ihtiyaçlarını karşılayan güçlü donanım ve teknolojik özelliklere sahip Fiat Ducato modeli için ise ay boyunca "KDV Kadar İndirim Bizden" kampanyası devam ediyor.

Tercihini 2019 veya 2020 model yılına ait Fiat Ducato'dan yana kullananlar "Fiat Yol Arkadaşım Connect" yol yardım uygulamasını da satın aldıklarında; 70 bin TL için 36 ay vadeli yüzde 0,89 faizli kredi avantajından yararlanıyorlar.