Fiat Professional'dan ÖTV desteği

CARMEDYA.COM - Fiat Professional, Eylül ayında da kampanyalara devam ediyor.







Tofaş'ta üretilen ve dünyanın pek çok noktasına ihraç edilen Fiorino ve Doblo'nun Combi versiyonlarında, geçtiğimiz aylarda devreye alınan "ÖTV Bizden Kampanyası" bu ay da devam ediyor. 2019 model yılına ait Doblo Cargo, Fiorino Cargo, Pratico ile 2018-2019 model yıllarına ait Ducato'larda ise KDV kadar indirim desteği sağlanıyor.



Fiorin, kampanya dahilinde 71 bin 900 TL'den başlayan fiyat etiketine sahip.



