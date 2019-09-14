Son Dakika Haberleri: Fiat Professional'dan ÖTV desteği
Son Dakika Otomobil Haber

Fiat Professional'dan ÖTV desteği

5 dakika önce

CARMEDYA.COM – Fiat Professional, Eylül ayında da kampanyalara devam ediyor. Tofaş’ta üretilen ve dünyanın pek çok noktasına ihraç edilen Fiorino ve Doblo’nun Combi versiyonlarında, geçtiğimiz aylarda devreye alınan “ÖTV Bizden Kampanyası” bu ay da devam ediyor. 2019 model yılına ait Doblo Cargo, Fiorino Cargo, Pratico ile 2018-2019 model yıllarına ait Ducato’larda ise KDV kadar indirim...The post Fiat Professional’dan ÖTV desteği appeared first on Carmedya.

Fiat Professional'dan ÖTV desteği, System.String[]

CARMEDYA.COM - Fiat Professional, Eylül ayında da kampanyalara devam ediyor.



Tofaş'ta üretilen ve dünyanın pek çok noktasına ihraç edilen Fiorino ve Doblo'nun Combi versiyonlarında, geçtiğimiz aylarda devreye alınan "ÖTV Bizden Kampanyası" bu ay da devam ediyor. 2019 model yılına ait Doblo Cargo, Fiorino Cargo, Pratico ile 2018-2019 model yıllarına ait Ducato'larda ise KDV kadar indirim desteği sağlanıyor.


Fiorin, kampanya dahilinde 71 bin 900 TL'den başlayan fiyat etiketine sahip.


The post Fiat Professional'dan ÖTV desteği appeared first on Carmedya.

Tofaş, Eylül, Fiat, Otomobil

Kaynak: Carmedya.com

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 03:54 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ziraat Bankası da kredi faiz oranlarını indirdi
Günlük burç yorumları 14 Eylül 2019 Cumartesi (Haftalık burç yorumları) Doktorlar, safra kesesinden çıkan taşları sayarken yoruldu 80 yaşındaki kadına tecavüz etmeye çalışan zanlı tutuklandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.9.2019 15:59:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fiat Professional'dan ÖTV desteği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]