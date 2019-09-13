Son Dakika Haberleri: Fiat Professional'dan ÖTV ve KDV indirimi devam ediyor
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Fiat Professional'dan ÖTV ve KDV indirimi devam ediyor

57 dakika önce

Fiat Professional'ın ÖTV ve KDV kampanyası eylül ayında da devam ediyor.

Fiat Professional'dan ÖTV ve KDV indirimi devam ediyor, System.String[]

Fiat Professional'ın ÖTV ve KDV kampanyası eylül ayında da devam ediyor.

Fiat Professional'dan yapılan açıklamaya göre, Tofaş'ta üretilen ve dünyanın pek çok noktasına ihraç edilen Fiorino ve Doblo'nun Combi versiyonlarında, geçtiğimiz aylarda devreye alınan "ÖTV Bizden Kampanyası" bu ay da devam ediyor.

2019 model yılına ait Doblo Cargo, Fiorino Cargo, Pratico ile 2018-2019 model yıllarına ait Ducato'larda ise KDV kadar indirim desteği sağlanıyor. Ayrıca ay boyunca, 2019 model yılına ait Doblo Cargo, Fiorino Cargo, Pratico ve 2018-2019 model yıllarına ait Ducato'lar için KDV kadar indirim imkanı sağlanıyor.

Öte yandan Tofaş'ta üretilerek dünyanın pek çok ülkesine ihraç edilen Fiat Fiorino ve Fiat Doblo'nun Combi versiyonlarında, geçtiğimiz aylarda devreye alınan "ÖTV Bizden Kampanyası" da geçerli oluyor.

Modern ve dinamik dış tasarımının yanında; teknolojik donanımlarıyla da öne çıkan Fiorino ise kampanya dahilinde 71 bin 900 TL'den başlayan fiyatıyla satışa sunuluyor.

Tofaş, Fiat, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 02:54 Kaynak: AA
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