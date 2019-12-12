Fiat Professional'dan ticari araçlarda aralık ayı fırsatı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Fiat Professional'dan ticari araçlarda aralık ayı fırsatı - Son Dakika Ekonomi

Fiat Professional'dan ticari araçlarda aralık ayı fırsatı

6 saat önce

Fiat Professional, yılı, aralık ayına özel kampanyasıyla kapatıyor.

Fiat Professional'dan ticari araçlarda aralık ayı fırsatı, System.String[]

Fiat Professional, yılı, aralık ayına özel kampanyasıyla kapatıyor.

Fiat Profesional'ın açıklamasına göre, kamu bankaları iş birliğiyle uygulanan yüzde 0,49 faiz kampanyası aralıkta son ayına giriyor. Kampanya kapsamında Doblo, Fiorino ve Pratico'lar, 70 bin TL için 36 ay vadeli yüzde 0,49 faizli krediyle sunuluyor.


Tercihini Ducato sahibi olmaktan yana kullananlara ise KDV kadar indirim fırsatına ek olarak 70 bin TL için 36 ay vadeli yüzde 0,79 faizli kredi kampanyası ay boyunca avantaj sağlıyor.


Mevcut Fiat ticari araç sahiplerine, araçlarını Doblo veya Fiorino ile yenilediklerinde "Fiat Yol Arkadaşım Connect" paketi ücretsiz sunulurken, Ducato ile yenilediklerinde "10 Numara Fiat Bakım Paketi" hediye ediliyor.

Fiat, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 10:22 Kaynak: AA
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