Son Dakika Haberleri: Fiat Professional'dan uzatılmış garanti ve finansman avantajları
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Fiat Professional'dan uzatılmış garanti ve finansman avantajları

1 saat önce

Fiat Professional, bu ay düzenlediği satış kampanyasıyla ticaretin ustalarının yanında olmaya devam ediyor.

Fiat Professional'dan uzatılmış garanti ve finansman avantajları, System.String[]
Fiat Professional, bu ay düzenlediği satış kampanyasıyla ticaretin ustalarının yanında olmaya devam ediyor.
Fiat Professional'dan yapılan açıklamaya göre, haziran ayı boyunca "uzatılmış garanti" ile birlikte satın alınacak Fiat Doblo ve Fiat Fiorino modellerinde tüzel müşteriler için 50 bin TL için 12 ay vadeli sıfır faizli kredi fırsatı sunuluyor.
Uzatılmış garanti paketi olmaksızın satın alınacak Fiat Professional modelleri için de 50 bin TL için 12 ay vadeli 0,99 faizli kredi seçeneği bulunuyor.
Kredi kampanyasından yararlanmak yerine nakit alımı tercih edecek müşteriler için ise tüm modellerde 4 bin TL'lik nakit indirim fırsatı sunuluyor.
Fiat Doblo, Fiorino veya Pratico modellerinde sunulan FYA (Fiat Yol Arkadaşım) Connect uygulama paketi ise haziran ayı boyunca KDV dahil 200 TL'lik indirimle satın alınıyor.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 02:57 Kaynak: AA
Fiat, Ekonomi
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