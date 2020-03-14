Fiat Professional'den mart kampanyaları - Son Dakika
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Fiat Professional'den mart kampanyaları

6 saat önce

Fiat Professional, mart ayında da avantajlı indirim ve kampanyalarıyla öne çıkıyor.

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Fiat Professional, mart ayında da avantajlı indirim ve kampanyalarıyla öne çıkıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Fiat Professional, 2019 ve 2020 model yılına ait tüm Doblo, Fiorino ve Pratico'lara ay boyunca 10 bin TL'lik peşinatla sahip olabilme imkanı sunuyor.

Ticaretin ustaları, ay boyunca nakit alımla tercih edecekleri Doblo, Fiorino ve Pratico modellerinde 2 bin TL indirim fırsatından yararlanıyor. Kamu bankalarının sağladığı avantajlı faiz oranlarının devam ettiği ay boyunca, her 3 modele yönelik 70 bin TL için 36 ay vadeli yüzde 0,69 faiz oranlı kredi koşulları da tercih edilebiliyor. Ayrıca 10 Numara Fiat programından yararlanan Fiat Professional müşterileri, söz konusu modellerde 5 bin TL tutarındaki takas desteğinden de faydalanabiliyor.

Fiat Professional, Ducato'da "KDV Kadar İndirim Bizden" kampanyasını mart ayında da sürdürerek tüketicisinin yüzünü güldürüyor. Ducato, fonksiyonellik, otomobil konforundaki sürüş keyfi sağlayan yüksek performans, teknoloji ve güvenlik özellikleriyle ön plana çıkıyor.

"KDV kadar indirim bizden" kampanyasıyla satışta olan Yeni Fiat Ducato'nun 2020 model Van gövde seçeneği 143 bin 900 TL, kamyonet 133 bin 900 TL, minibüs modelleri ise 208 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla sahiplerini bekliyor.

Fiat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 01:00 Kaynak: AA
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