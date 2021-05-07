Fiat Professional'den mayıs ayına özel, sıfır faizli kampanya

Fiat Professional, mayıs ayında Fiat Doblo ve Fiorino'nun Cargo ve Combi gövde tipleri ile Fiat Pratico için "Uzatılmış Garantili Kredi" avantajını sürdürüyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ticaretin erbablarının yanında olmaya devam eden Fiat Professional, mayıs ayında Pratico, Doblo ve Fiorino modelleri için 50 bin TL'ye 12 ay vadeli yüzde sıfır faizli kredi kullanım imkanı sağlıyor.

Tofaş Fabrikası'nda üretilen Fiorino'lar ay sonuna dek 119 bin bin 900 TL'den, Fiat Doblo'lar ise 153 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.