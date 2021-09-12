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Fiat sahipleri, "Yol Arkadaşım Connect" ile araçlarıyla "konuşabilecek" - Son Dakika

Fiat sahipleri, "Yol Arkadaşım Connect" ile araçlarıyla "konuşabilecek"

12.09.2021 08:58
Fiat sahipleri,

Fiat Satış Sonrası Direktörü Hüseyin Şahin, "Fiat Yol Arkadaşım Connect" kapsamında Türkiye'nin ilk yapay zeka destekli araç içi asistanı üzerinde çalıştıklarını belirterek, "Türkiye'nin ilk yapay zeka destekli araç içi asistanı ile sürüş esnasında sürücü ve araç içi sanal asistan arasında...

Fiat Satış Sonrası Direktörü Hüseyin Şahin, "Fiat Yol Arkadaşım Connect" kapsamında Türkiye'nin ilk yapay zeka destekli araç içi asistanı üzerinde çalıştıklarını belirterek, "Türkiye'nin ilk yapay zeka destekli araç içi asistanı ile sürüş esnasında sürücü ve araç içi sanal asistan arasında sesli diyalog kurulmasını sağlayacak teknoloji için çalışmaya devam ediyoruz." dedi.

Tofaş tarafından Türkiye'de Egea'nın yer aldığı segmentte ve hafif ticari araç pazarında sunulan ilk ve tek bağlanabilirlik uygulaması olan Yol Arkadaşım Connect'e ilişkin Hüseyin Şahin ve Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç'ın katılımıyla çevrim içi basın toplantısı düzenlendi.

Hüseyin Şahin, toplantıda yaptığı konuşmada, dünyada otomotiv teknolojileri alanında yaşanan gelişmelerle küresel anlamda dijitalleşmeye yönelik adımları yakından takip ettiklerini ve müşteri ihtiyaçlarından yola çıkarak 2018 yılında Fiat Yol Arkadaşım Connect'i geliştirdiklerini anlattı.

Ürünün altyapı yönetimi ve geliştirmesini Tofaş Satış Sonrası Connectivity ekibi, Tofaş Bilgi Teknolojileri ve AR-GE birimleriyle bağlantılı araç platformu partneri Comodif ile hayata geçirdiklerini belirten Şahin, "Fiat marka hedefimiz; teknolojiye, tasarım ve konfora herkesin ulaşabilmesi...Tüm Egea model ailesi araç sahiplerinin faydalanabildiği, ayrıca Doblo, Fiorino ve Ducato'da da sunduğumuz Fiat Yol Arkadaşım Connect teknolojisiyle Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdik. Geniş kitlelere bu hizmeti sunabilen tek markayız." ifadelerini kullandı.

"Kaza anında alınan çarpışma verisiyle ilgi merkezimize anında uyarı iletiliyor"

Hüseyin Şahin, devreye alınan ilk özelliklerin; uzaktan kontrol, park konum bilgisi ve çekilme bildirimi gibi müşterilerin hayatlarını kolaylaştıracak fonksiyonlar olduğunu bildirdi.

Fiat Yol Arkadaşım Connect kullanıcılarının, eklenen yeni fonksiyonlardan ve katma değerli hizmetlerden faydalanabildiklerini aktaran Şahin, şunları kaydetti:

"Uzaktan kapı kilitleme-açma yapılabiliyor, otopark lokasyonlarına kilometre uzaklık, boş kapasite bilgisi ve fiyat tarifesi öğrenilebiliyor, akü, lastik, adblue ve LPG seviyeleri kontrol edilebiliyor. Bununla birlikte olası kritik arıza kodunda seyahat sırasında bir sinyal alırsak müşterimizin seyahati tamamlanır tamamlanmaz müşteri ilgi merkezimiz müşterimizi arayarak aracı ile ilgili yapması gerekenleri telefonda aktarıyor, gerekli durumlarda acil yol yardım ve çekici desteği veriyoruz. Ayrıca, Fiat Yol Arkadaşım Connect, kaza anında alınan çarpışma verisiyle ilgi merkezimize anında uyarı iletiyor ve müşteri ilgi merkezimiz kullanıcıyı arıyor. Talebi doğrultusunda ambulans hizmeti gönderiyor olduğumuz gibi, müşterimize ulaşamazsak otomatik olarak aracın bulunduğu konuma ambulans hizmeti gönderiyoruz."

"Fiat Yol Arkadaşım Connect çocukları da koruyor"

Fiat Satış Sonrası Direktörü Şahin, Fiat Yol Arkadaşım Connect'te bu yıl devreye aldıkları ikinci önemli güncellemenin ise okulların açıldığı günlerde özellikle önemine değinmek istedikleri "Ducato Çocuk Alarmı" olduğunu söyledi.

Şahin, devamla şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıllarda okul servislerinde çocukların unutulması nedeniyle yaşanan talihsizlikler ve sonucunda hepimizi çok üzen haberlerle karşılaştık. 'Bu konuda ne yapabiliriz' diye düşünerek Fiat Yol Arkadaşım Connect'e yeni bir fonksiyon daha eklemek üzere çalışma yaptık. Okul servislerinde beğeniyle tercih edilen Ducato modellerimizdeki koltuk sensörü çözümünü bir adım öteye taşıdık. Ducato okul taşıtlarında, motor kapatıldıktan hemen sonra koltukta çocuk ya da eşya unutulduysa FYA Connect, araç kullanıcısını öncelikle bir bildirim ile uyarıyor. Bildirim göndermemizden sonra 5 dakika içerisinde araca gidip duruma müdahale edilmemişse müşteri ilgi merkezimiz kullanıcıyı arayarak bu kez de bizzat uyarıda bulunuyor."

"Fiat'lar birbirleriyle konuşacak"

Türkiye'nin ilk yapay zeka destekli araç içi asistanı üzerinde çalıştıklarını da belirten Şahin, "Bu alanda önemli atılımlarımızdan biri Fiat Yol Arkadaşım Connect ile entegre olacak ve Sestek'in teknolojileriyle destek vereceği araç içi sesli asistan projemiz. Türkiye'nin ilk yapay zeka destekli araç içi asistanı ile sürüş esnasında sürücü ve araç içi sanal asistan arasında sesli diyalog kurulmasını sağlayacak teknoloji için çalışmaya devam ediyoruz. Fiat Yol Arkadaşım Connect için gelecekte devreye alacağımız projelerimiz bunlarla sınırlı değil. 2022-2025 yılları arasında Connect'le sadece araçla sürücüyü değil, kullanıcısıyla akıllı ev sistemlerini ve diğer Connect'li araçları da birbiriyle bağlantılı hale getireceğiz." diye konuştu.

Şahin, Türkiye'de 25 bini aşkın Fiat Yol Arkadaşım Connect kullanıcısı olduğunu ve bunların yüzde 60'ının Egea, yüzde 40'ının ise hafif ticari araçlardan oluştuğunu bildirdi.

"Pazarın 800-850 bin bandında kapanacağını öngörüyoruz"

Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç ise toplantıda Fiat'ın 2021 performansını değerlendirdi.

Geçen yıldan beri pazardaki liderliklerini devam ettirdiklerini belirten Aytaç, "Yılın ilk 8 ayında 78 bin 726 bin adetle toplam otomotiv pazarının liderliğini sürdürüyoruz. Fiat markası, ağustos ayında 10 bin 366 adet otomobil ve hafif ticari araç satışı gerçekleştirerek otomotiv pazarının tek başına yüzde 17,7'sini oluşturdu. TÜİK temmuz sonu verilerine göre, 62 ilde lider konumdayız. 2016 yılından beridir Türkiye'nin en çok tercih edilen modeli olan Fiat Egea liderliği bırakmadı. Sedan, Hatchback, Station Wagon gövde seçenekleri ve aileye yeni eklenen Cross ile teknoloji ve konforu ulaşılabilir kılan Egea ailesinin lansmanından günümüze toplam satış rakamı ise 324 bin adedi geçti. Yılı 800-850 bin bandında kapatacağını öngördüğümüz 2021 toplam otomotiv pazarında hedefimiz, liderliğimizi sürdürürken, teknolojiyi de geniş kitlelere ulaştırmak." şeklinde konuştu.

"Ekim ayına sıra yazıyoruz"

Altan Aytaç, gazetecilerin sorularını yanıtlarken, otomotiv endüstrisindeki çip krizinin sürdüğünü ve belirsizliğin devam ettiğini aktararak, neredeyse tüm modellerde talepleri sıraya aldıklarını ve bu süreci dikkatlice yönetmeye çalıştıklarını söyledi.

Şu an itibarıyla otomobil almak isteyenler için ekim ayına sıra yazdıklarını belirten Aytaç, şunları kaydetti:

"Üretim programını aynı ay içerisinde bile kuvvetlendirmeye çalışıyoruz veya orijinal programı en azından tutmaya çalışıyoruz. Onun için öncelikle bugün itibarıyla konuşursak daha spesifik olarak eylül ayında talebi karşılamaya çalışıyoruz ama ekime sarkmalar olacak. Daha ileriye şu anda tarih vermiyoruz. Genelde biz bir ay içerisinde yönetmeye çalışıyoruz süreci. Eğer bu malzeme kısıtlarına bağlı sıkıntının boyutu büyür, ileriye doğru giderse tabii ki bu süreler uzayacaktır. Yani Fiat markası için konuşuyorum. Ama tabii Türkiye'de satışa sunduğumuz Fiat markalı araçların yüzde 95'ini Bursa Tofaş fabrikasında üretmenin de avantajıyla hızlı reaksiyon göstermeye çalışıyoruz. Talebin yüksek olduğu zamanlar otomotivci için en önemli zamanlar, o talebi hızlı karşılamak lazım. Çünkü müşteri de beklemeyi sevmez. Biri otomobil satın alma niyetine girmişse ve ona bir an evvel ulaşmak istiyorsa bu talebi hızlı karşılamak Fiat markası olarak her zaman hedefimiz. Onun için böyle aylarca değil, bizim için şu anda... Şu an itibarıyla eylül ayına veremediğimiz ürünleri ekim ayına yazmaya başladık. Bir süre de böyle gidecek gibi görünüyor."

Yapay Zeka, Türkiye, Tragger, Fiat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fiat sahipleri, 'Yol Arkadaşım Connect' ile araçlarıyla 'konuşabilecek' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fiat sahipleri, "Yol Arkadaşım Connect" ile araçlarıyla "konuşabilecek" - Son Dakika
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