Fiat'tan Doblo, Pratico ve Fiorino'da sıfır faizli kredi

Fiat Professional ailesinin Tofaş'ta üretilen üyeleri Doblo, Fiorino ve Pratico, aralık ayında 60 bin TL için 12 ay vadeli sıfır faizli kredi fırsatıyla satışa sunuluyor.

Fiat'tan yapılan açıklamaya göre, Fiat Professional, tüketicilere yılın son ayında da avantajlı alım koşulları sağlıyor.

Yılın son kampanyasıyla Fiat'tan ticari araç satın almak isteyenler Doblo, Fiorino ve Pratico modellerine 60 bin TL için 12 ay vadeli sıfır faizli kredi fırsatıyla sahip olabiliyor.

Tercihini Ducato'dan yana kullanmak isteyenler ise ay sonuna dek 100 bin TL için 15 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi fırsatından yararlanabiliyor.