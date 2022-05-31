Fiat'tan elektrikli otomobile geçişte dev adım! - Son Dakika
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Fiat'tan elektrikli otomobile geçişte dev adım!

31.05.2022 18:38
Fiat'tan elektrikli otomobile geçişte dev adım!

Birçok üretici 2030 yılında elektrikli otomobillere geçmeyi planlarken, Fiat önemli bir adım atarak bu süreci hızlandırdı.

Otomotivde elektrikli modeller gittikçe daha büyük bir yer almaya başlıyor. Markalar da ürün gamlarını elektrikli modellere göre şekillendiriyor. Birçok üreticinin Avrupa'da 2030 yılına gelmeden önce içten yanmalı motora sahip araçların satışını durduracağını biliyoruz. Ancak Fiat, çok daha erken bir adım atarak bu yazdan itibaren İngiltere'de sadece elektrikli otomobiller sunacağını duyurdu.

Fiat, İngiltere'de sadece elektrikli modeller sunmaya başlıyor

Fiat, 1 Temmuz tarihinden itibaren İngiltere'deki bayilerinde geleneksel içten yanmalı motorlara sahip modellerin satışının durdurulacağını açıkladı. İtalyan marka, bundan böyle ada ülkesinde sadece elektrikli ve hibrit modeller sunacak.

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Fiat'ın performanslı otomobil departmanı Abarth için de aynı durum geçerli. Standart modellere göre daha güçlü arabalar ortaya koyan Abarth da benzer yol izleyerek sadece elektrikli ve hibrit modellere yer verecek. Yöneticiler, bu adımını Fiat tarihindeki "kilit nokta" olarak ifade ediyor. Fiat ve Abarth İngiltere Genel Müdürü Greg Taylor konu hakkın şu ifadeleri kullandı:

Fiat'ın tarihindeki bu adım, tüm müşterilerimiz için uygun fiyatlı ve sürdürülebilir mobilite çözümleri sağlama sözümüzdeki önemli bir noktayı işaret ediyor. Bu girişim, yeni 500'ün popülaritesinin öncülüğünü yaptığı, şehir içi kullanım için tasarlanan araçlarımıza oldukça uygun.

Fiat'tan elektrikli otomobile geçişte dev adım!

Fiat, son dönemde elektrikli model sayısını önemli bir miktarda arttırdı. 2021 yılında şirket, ürün yelpazesinin yüzde 60'tan fazlasını elektrikli hale getirdi. İtalyan markanın İngiltere'de sunduğu her modelin ise en az bir elektrikli versiyonu bulunuyor.

Ünlü otomobil markası ilk olarak 500 Hybrid ve Panda Hybrid ile elektrikli model atağını başlattı. Daha sonrasında ise yeni elektrikli 500 ile elektrifikasyon sürecine devam etti. Fiat 500e şuanda 10'dan fazla ülkede en çok satan elektrikli araç konumunda. Elektrikli model ayrıca diğer ülkelerde de oldukça başarılı satış rakamlarına ulaştı.

Fiat'tan elektrikli otomobile geçişte dev adım!

İtalya ve Fransa'da en çok satış yapan elektrikli araba konumunda bulunan 500, Almanya'da bu anlamda ikinci sırada yer alıyor. Fiat, elektrikli 500, 500 Hybrid ve Panda Hybrid'in yanı sıra 500X Hybrid ve Egea Hybrid'i de ürün gamına ekledi.

İtalyan üreticinin ilerleyen yıllarda diğer ülkelerde de benzer politikalar izlemesi bekleniyor. Peki siz Fiat ve elektrikli otomobil politikası hakkında ne düşünüyorsunuz, ülkemizde de uygulanmalı mı? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

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Kaynak: Shiftdelete

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