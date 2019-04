Fiat'tan İşitme Engelli Bireylerin Hayatını Kolaylaştıracak Platform

Tofaş çatısı altındaki Fiat, Türkiye'de bir ilke imza atarak; işitme engellilerin anlaşılabilir bir Türkçe ile yazılı iletişim kurmalarını destekleyecek "İyiye İşaret" dijital platformunu hayata geçirdi.

Tofaş çatısı altındaki Fiat, Türkiye'de bir ilke imza atarak; işitme engellilerin anlaşılabilir bir Türkçe ile yazılı iletişim kurmalarını destekleyecek "İyiye İşaret" dijital platformunu hayata geçirdi.



engelsizhareket.fiat.com.tr web sitesi üzerinden, ülkemizdeki tüm işitme engelli bireylerin ücretsiz olarak yararlanabileceği "İyiye İşaret" platformunda, kelimeler ve cümle içinde kelime kullanımları, görsel, işaret dili ve konu anlatımı olarak 2'şer dakikalık videolar halinde izlenebiliyor.



Fiat açıklamasına göre, bu platformla, işitme engelli bireylerin günlük hayatlarında okuduklarını daha iyi anlamaları ve kendilerini yazarak daha iyi ifade edebilmeleri hedefleniyor. İyiye İşaret'te yer alan çeviriler, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından görevlendirilen Türk İşaret Dili tercümanı tarafından gerçekleştiriliyor.



Platformda, ilk etapta 230 olan kelime sayısının kısa zamanda 350, kademeli olarak bin adet ve üzerine çıkarılması hedefleniyor.



Türkiye'nin en büyük dördüncü sanayi kuruluşu Tofaş, ana markası Fiat ve Dem Derneği ile birlikte pilot çalışma kapsamında Bursa'daki fabrikasında çalışan 10 işitme engelli çalışanına yaklaşık 8 ay süreyle eğitim verdi. Bu eğitimler, daha önce örneği görülmemiş bir dijital platformu ortaya çıkardı.





"Geleceğin basketbolcularını yetiştiriyoruz"



Tofaş Üst Yöneticisi (CEO) Cengiz Eroldu, kurumunun sosyal sorumluluk çalışmalarına ilişkin, "Tofaş, 50 yıllık hikayesinde kendini yenileyerek ve sürekli geliştirerek büyüdü. Amacımız, yakaladığımız sürdürülebilir başarıyı, müşterilerimiz için değer üreten, ekonomiye ve topluma katkı sağlayan 'küresel bir şirket' olarak devam ettirmek. Kurulduğumuz günden bu yana spora, gençlere, kültür ve sanata yatırım yapmaya devam ediyoruz. Tofaş Spor Kulübü ile sporda fırsat eşitliği, çocukların ve gençlerin zihinsel ve fiziksel gelişimine spor aracılığıyla katkı sağlamayı amaçlayan uzun soluklu sosyal sorumluluk projeleri yürütürken, geleceğin basketbolcularını yetiştiriyoruz." ifadelerini kullandı.



Fiat Motor Sporları takımı ile her yaştan insana otomobil sporları sevgisini aşılayarak genç yeteneklere destek olduklarını aktaran Eroldu, eğitim alanında ise Tofaş Fen Lisesi'yle Bursa'daki eğitim hayatına, Tofaş Bursa Anadolu Arabaları Müzesi'yle de şehrin sosyal yaşamına katkıda bulunduklarını kaydetti.



Fiat olarak İtalya ve Türkiye arasında kültürel bir köprü görevi gördüklerini aktaran Eroldu, Hierapolis Antik Kenti'nde İtalyan kazı heyeti ile birlikte yürütülen restorasyon ve kazı çalışmalarına 2005 yılından beri destek verdiklerini hatırlattı.



Eroldu şöyle devam etti:



"Ayrıca, Fiat markası ile

2011'den beridir Venedik Bienali Uluslararası Sanat Sergisi, Türkiye Pavyonu'nun sponsoruyuz. Spor, eğitim ve sanat ana başlıklarından oluşan bu faaliyet alanının haricinde, farklı bir alanda daha topluma yarar sağlamak istedik. 2016 yılında başlattığımız 'Fiat Engelsiz Hareket'i kendimize farklı bir sosyal sorumluluk alanı olarak belirledik.



Türkiye'deki engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak ve bu konuya dikkat çekmek için çalışmalar yapmaya devam edeceğiz. İlk etapta Tofaş Fabrikası'nın içinde başlattığımız ve Türkiye çapına yaymak için geliştirdiğimiz İyiye İşaret Platformu, sadece ülkemizde değil dünyada bir ilk. Günlük konuşma ve yazma dilini, en doğru şekilde işitme engelli bireylere aktaran ve yaşantılarını kolaylaştıracak İyiye İşaret dijital platformunu hayata geçirdiğimiz için çok mutluyuz."



-Türkiye nüfusunun yüzde 12'sini engelli bireyler oluşturuyor



Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç da, Fiat markasının, konfora, güvenliğe, teknoloji ve tasarıma herkes ulaşabilsin diye faaliyetlerini sürdürdüğünü belirterek, "İstatistiklere göre, Türkiye nüfusunun yüzde 12'si yani yaklaşık 10 milyonu engelli bireylerden oluşuyor. Bu oranın yüzde 3,7'sini ise işitme engelliler oluşturuyor." ifadelerini kullandı.



"Toplumun her kesiminden insana nasıl değer katarız?" sorusunu kendilerine yönelttiklerini ifade eden Aytaç, "Engelli bireyler için neler yapabileceğimizi düşünmeye başladık. 2016 yılının mayıs ayında 'Herkesin güvenli ve özgürce seyahat etme özgürlüğü olmalı' mottosu ile 'Fiat Engelsiz Hareket'i devreye aldık. Fiat Engelsiz Hareket kapsamında öncelikle farkındalığımızı artırmayı hedefledik ve bugüne dek 5 bin çalışanımıza davranışsal eğitim verdik." bilgilerini verdi.



Altan Aytaç, ilk olarak satışını gerçekleştirmekte oldukları ürünlerde çözümler sunmayı hedeflediklerini kaydetti.



Egea model ailesi, 500 Ailesi, Doblo ve Fiorino modellerinde engelli bireyler için sürüş aparatlarını ürün gamlarına ekledikleri bilgisini veren Aytaç, ayrıca bu özel sürüş aparatlarını 5 yıl garantili olarak engelli sürücülere hediye ettiklerini ve ücretsiz montaj desteği verdiklerini belirtti.



Aytaç, bu çalışmaların yanı sıra, Fiat bayileri ile beraber Türkiye'de ilk kez, sürüş aparatı takılmış araçlarla engelli bireylere özel test sürüşleri düzenlediklerini ifade ederek, Fiat Motor Sporları ile Egea Seni Piste Çağırıyor etkinliklerinde kullanılmak üzere, engelli bireylere özel bir Egea Pist Otomobili geliştirdiklerine de bildirdi.



"Basket sahalarında fiziksel engelli bireylerin kullanımına uygun tribün olmadığını gözlemledik"



Engelsiz Hareket kapsamındaki çalışmalara sürekli ekleme yaptıklarına vurgu yapan ve 2017 yılında engelli bireylerin sosyal hayatlarına dokunmak için Tofaş Spor Kulübü'yle birlikte devreye alınan, "Engelsiz Tribün" uygulaması hakkında bilgi veren Aytaç, şunları kaydetti:



"Türkiye'deki

basket sahalarında fiziksel engelli bireylerin kullanımına uygun tribün olmadığını gözlemledik. Engelli taraftarlar maçları potanın hemen arkasından izleyebiliyorlardı ve refakatçıları ile aynı alanda olamıyorlardı. Biz de engelli bireylerin refakatçılarıyla birlikte keyifle maçları izleyebilecekleri bir tribünü nasıl yapabiliriz diye düşünüp, çalışmalara başladık. Bursa'daki Tofaş Spor Salonu'nda kendi engelsiz tribünümüzü oluşturduk. 2017 yılında, Dünya Engelliler Günü'nde 'Haydi Maça Gel' sloganıyla tribünümüzü açtık.



Bu sayede daha fazla engelli birey maçlara gelmeye başladı. Tekerlekli sandalye kullanan taraftar kapasitesi 10 olan, toplam kullanım kapasitesi ise 40 olan bu alandan tekerlekli sandalye kullanmayan engelliler ve refakatçileri de faydalanabiliyor. 'Haydi Maça Gel'in ardından geçen yıl 'Haydi Deplasmana Gel' sloganıyla Fenerbahçe taraftarı olan engelli bireylerle İstanbul'dan Bursa'ya, Tofaş maçına gittik. Maçı, Tofaş'ın engelli seyircileri ile Fenerbahçe taraftarları birlikte izlediler. Hatta maç sesli betimleme ile görme engelli taraftarlara da anlatıldı. Tofaş Spor Salonu'ndaki engelsiz tribün şu an Türkiye'deki tüm basketbol sahaları içinde tek örnek olmasıyla dikkati çekiyor."



"Günde 8 bebek işitme engelli olarak dünyaya geliyor"



İyiye İşaret platformunun yalnızca yetişkinlerin değil ilkokul 1. sınıftan itibaren tüm bireylerin kullanabileceği bir dijital platform olduğunu belirten Dem Derneği Başkanı Damla İşeri de, "Türkiye'de her 1000 bebekten 3'ü işitme kaybı ile doğuyor. Türkiye'deki doğum oranı dikkate alındığında bu bir günde 8 bebeğe tekabül ediyor. Her gün bu rakamdan daha fazla birey ise geçirdiği ateşli hastalık veya kazalar sonucunda Türkiye nüfusuna işitme engelli olarak ekleniyor Araştırmalara göre işitme engelli bireyler yeterli görsel kaynak olmadığı için okuma yazmalarını geliştirmede ve bilgiye ulaşmakta zorluk çekiyorlar. Fiat ile birlikte çalışarak hayata geçirdiğimiz 'İyiye İşaret" dijital platformu aracılığıyla, işitme engelli bireyler okuduklarını anlayabilecekler ve daha sağlıklı iletişim kurabilecekler." açıklamasını yaptı.

