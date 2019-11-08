Fiat'tan kasım ayına özel fırsatlar

Kamu bankalarının sağladığı avantajlı faiz oranlarına Fiat'ın fırsatlarının eklendiği kasım ayında, Fiat Egea Ailesi ile Doblo ve Fiorino'nun Panaroma modelleri, 50 bin TL için 24 ay vadeli yüzde 0.69 faizli kredi ile satın alınabiliyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yılın 10 ayında pazar lideri olan Fiat, kasım ayında da tüketicinin yanında olmayı sürdürüyor.

Kamu bankalarının sağladığı avantajlı faiz oranlarına Fiat'ın kampanyalarının eklendiği kasımda, Türkiye'nin en çok satan otomobili Fiat Egea Ailesi'nin sedan, hatchback ve station wagon versiyonları ile Doblo ve Fiorino'nun Panaroma modelleri, 50 bin TL için 24 ay vadeli yüzde 0,69 faizli kredi ile satın alınabiliyor.

2019 model Fiat Egea Sedan Easy 1.4 Fire 95 HP versiyonuna 15 bin TL tutarında hurda teşvikinden yararlanılması durumunda 31 bin TL peşin ve aylık 2 bin TL taksitle ve 74.450 TL'den başlayan fiyatlarla sahip olunabiliyor.

Fiat'ın avantaj sağlayan aynı kredi ve faiz oranları, ay boyunca 7 kişilik yolcu kapasitesine sahip Doblo Panaroma ve Fiorino Panaroma modelleri için de sunuluyor.