Fiat ve Aksigorta iş birliği ile Akıllı Kasko dönemi başlıyor - Son Dakika

Fiat ve Aksigorta iş birliği ile Akıllı Kasko dönemi başlıyor

Fiat Yol Arkadaşım Connect, bağlantılı araç teknolojisiyle kasko poliçelerinde "Akıllı Fiyatlandırma" dönemini başlatıyor.

Fiat ve Aksigorta iş birliği ile Akıllı Kasko dönemi başlıyor, System.String[]

Fiat Yol Arkadaşım Connect, bağlantılı araç teknolojisiyle kasko poliçelerinde "Akıllı Fiyatlandırma" dönemini başlatıyor.

Fiat açıklamasına göre, Fiat ve Aksigorta, kasko poliçelerinde yeni bir dönemi başlatan önemli bir iş birliğine imza attı.

Türkiye'de bir ilk olan "Fiat Yol Arkadaşım Connect Kasko" ile Fiat Yol Arkadaşım Connect teknolojisiyle temin edilen verilere göre Aksigorta kasko poliçeleri kişiye özel belirlenecek. Sürücüler bu sayede daha avantajlı fiyatlardan kasko yaptırabilecek; aracın kullanım gün sayısı kasko fiyatına yansıyacak.

Tofaş Ar-Ge merkezi ve Comodif iş birliği ile geliştirilen ve Türkiye'deki Fiat kullanıcılarının hizmetine sunulan bağlanabilirlik teknolojisi "Fiat Yol Arkadaşım Connect" sigortacılık sektörüne adapte edildi.

Tofaş ve Aksigorta iş birliğiyle hayata geçen Fiat Yol Arkadaşım Connect Kasko uygulamasıyla kasko tutarları sürücünün kullanım şekli ve süresine göre avantajlı hale gelecek. Uygulamayı kullanan sürücüler, araç kullanım verileri analiz edilerek hesaplanan sürüş puanının haricinde; otomobilin kullanım süresine göre kasko poliçelerinde yüzde 10'un üzerine çıkan indirimlerden faydalanabilecek.

"İyi kullan, az öde": Puanı 75'in üzerinde olanlar daha az ödeyecek

Kullanıcılara "veriden değer yaratan" Fiat Yol Arkadaşım Connect Kasko, poliçe fiyatlamasını kullanım süresi ve sürüş puanı olmak üzere iki temel veri üzerinden hesaplıyor.

Poliçeye artı bedel yansıtmadan analiz yapan sisteme göre, sürüş puanı 75'in üzerinde olan kullanıcılara, toplam poliçe tutarı üzerinden yüzde 8,5 ile yüzde 10 arasında indirim uygulanıyor. Bununla birlikte, araç kullanım süresine göre 250 TL'ye varan indirimler de Fiat Yol Arkadaşım Connect kullanıcılarını bekliyor.

Söz konusu veriler, poliçe yenileme döneminde Aksigorta tarafından değerlendiriliyor ve kasko poliçe indirimleri kişiye özel olarak belirleniyor. Böylece, kasko fiyatlarının içindeki göreceli yüksek risk maliyeti, aracını iyi kullanan sürücüye yansıtılmıyor, kullanım gün sayısı da hesaplamada dikkate alınıyor.

Tüm bunlarla beraber Aksigorta, poliçe başlangıcında Fiat Yol Arkadaşım Connect Kasko satın alan sürücülere ilk poliçelerinde yüzde 10 indirim ve Ekim sonuna kadar kasko poliçesinde yüzde 7'lik ek indirim imkanı sunacak. Fiat ise Connect cihazı alımlarına özel 100 TL'lik indirim avantajı sağlayacak.

Sürücü ile aracı birbirine bağlayan teknoloji

Açıklamada verilen bilgilere göre, Fiat Yol Arkadaşım Connect, Fiat yetkili servislerinde araca monte edilen akıllı bir cihaz ile Egea, Doblo, Fiorino ve Ducato modellerine kolayca adapte edilebiliyor.

Akıllı telefonlara indirilen uygulama aracılığıyla yönetilen Fiat Yol Arkadaşım Connect, uzaktan otomobilin kapı ve bagaj kilitlerini açma-kapama, lastik basınçlarını, yakıt ve akü durumunu takip etme, geçmiş servis işlemlerini görebilme ve online servis randevusu alabilmeyi sağlıyor. Bununla beraber, aracın park konumunu ve sürüş detayları, hız ve mesafe limiti belirleyerek bildirim alabilme, acil yol yardım ile ambulans hizmeti gibi daha birçok faydalı fonksiyona da Fiat Yol Arkadaşım Connect aracılığıyla sahip olunabiliyor. "Fiat Yol Arkadaşım Connect" Ekim ayı boyunca 790 TL'lik avantajlı fiyatla satın alınabiliyor.

"Müşterilerimizin hayatını kolaylaştırıyoruz"

Aksigorta ile imzalanan ve Türkiye'de bir ilk olan iş birliği kapsamında açıklamada bulunan Tofaş Üst Yöneticisi (CEO) Cengiz Eroldu, dünya pazarlarına ürün geliştirmenin ve sunmanın haricinde; dijital teknolojiler ile veri analitiğinin kullanımıyla da müşterilerine değer yarattıklarını ifade etti.

Fiat Yol Arkadaşım Connect'in, bu alandaki en güncel ürünlerinden biri olduğunu aktaran Eroldu, şunları kaydetti:

"Tofaş Ar-Ge'de, start up iş birliği ile geliştirdiğimiz Connect, Türkiye'de Egea'nın yer aldığı segmentte ve hafif ticari araç pazarında sunulan tek bağlanırlık uygulaması. Fiat Yol Arkadaşım Connect (FYA Connect) ile araca uzaktan erişilebilirlik, anlık lokasyon, kullanım bilgisi, araçla ilgili teknik bilgilere uygulama üzerinden ulaşım imkanı, güvenli kullanıma dair bildirimler, online servis randevusu alabilme, filo yönetimi gibi olanaklar sunuyoruz. Otomobil ile sürücüyü birbirine bağlayan bu teknoloji ile müşterilerimizin hayatını kolaylaştırıyoruz. Benzer teknoloji ürünlerinin aksine, FYA Connect ülkemizde geniş kitlelerin ulaşabileceği bir uygulama. Ar-Ge faaliyetlerimiz sayesinde ülkemizde bu teknolojiyi ulaşılabilir hale dönüştürmekten ve müşterilerimizin araçlarıyla deneyimlerini ayrıcalıklı bir boyuta taşımaktan büyük memnuniyet duyuyoruz.

2018 yılında lansmanını yaptığımız FYA Connect uygulamasını sürekli geliştirerek müşteri deneyimini daha da ileri taşımaya çalışıyoruz. Bu yıl entegre ettiğimiz 'Filo yönetimi' fonksiyonunun ardından şimdi de Aksigorta iş birliği ile müşterilerimize kasko sürecinde avantajlar sağlayan FYA Connect Kasko ürününü devreye aldık. Aksigorta'nın yenilikçi ve çevik yaklaşımı projeyi hızla hayata geçirmemizi sağladı. Kendileri ile yaptığımız iş birliğinin müşterilerimiz için değer yaratacağına ve örnek olacağına inanıyorum. Fiat Yol Arkadaşım Connect ile mobilite ekosisteminde yer alan paydaşlarla yapacağımız iş birlikleriyle müşterilerimize değer yaratan yeni deneyimler kazandırmaya devam edeceğiz."

"Yeni nesil ürünler sunmaya devam edeceğiz"

Fiat ile gerçekleştirdikleri iş birliğinden büyük bir memnuniyet duyduklarını belirten Aksigorta Genel Müdürü Uğur Gülen ise "Aksigorta olarak teknolojinin gücünü kullanarak geleceğin sigortacılık sistemini inşa etmeye devam ediyoruz. Ürün ve hizmetlerimizle kolay, yalın, erişilebilir sigortacılık deneyimini tüm müşterilerimize sunarken, müşterilerimizin yanında durarak, onların ihtiyaçlarına yönelik yeni nesil çözümler üretmeye devam ediyoruz. Bugün Fiat ile iş birliğine giderek Türkiye'de bir ilki daha gerçekleştirmiş olmaktan ötürü büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Dijitalleşmenin ışığında yeni nesil sigortacılığı inşa ettiğimiz bu günlerde, Fiat ile kasko sigortalarında yeni bir dönemi başlatıyoruz. Müşteri ihtiyaçlarını gözeterek hayata geçirdiğimiz bu uygulama ile artık kasko sigortaları da kişinin ihtiyacına göre şekillenecek. Müşterilerimize her zaman inovatif ve yenilikçi hizmetler, yeni nesil ürünler sunmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Aksigorta, Türkiye, Kasko, Fiat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 10:03 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fiat ve Aksigorta iş birliği ile Akıllı Kasko dönemi başlıyor - Son Dakika

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