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Fiat yeni teknolojilerini Autoshow'da tanıtıyor - Son Dakika

Fiat yeni teknolojilerini Autoshow'da tanıtıyor

17.09.2021 00:50
Fiat yeni teknolojilerini Autoshow'da tanıtıyor, System.String[]

Fiat, 14 -26 Eylül tarihleri arasında online ziyaret edilebilen Türkiye’nin ilk dijital otomobil fuarı Autoshow Mobilite Fuarı’nda en güncel model ve teknolojileriyle yerini aldı.

Fiat, 14 -26 Eylül tarihleri arasında online ziyaret edilebilen Türkiye'nin ilk dijital otomobil fuarı Autoshow Mobilite Fuarı'nda en güncel model ve teknolojileriyle yerini aldı.

Fiat'ın standında; donanım açısından müşteri beklentilerini başarıyla karşılayan ve kendi sınıfında en üst seviyede ileri sürüş teknolojilerine sahip Egea Ailesi ve ailenin yeni üyesi Cross'un yanında, Panda 4×4, Doblo Trekking, Fiat'ın seri üretim ilk elektrikli modeli yeni Fiat 500, 500 Cabrio "Dolcevita" ve 500X Sport meraklılarını bekliyor.

Autoshow Mobilite Fuarı'na özel açıklamalarda bulunan Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç, Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından düzenlenen ve Türkiye otomotiv sektörünün en önemli organizasyonlarından olan fuarların önemine değindi.

Fiat yeni teknolojilerini Autoshow'da tanıtıyor
Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç

Bu sene ilk kez dijital olarak düzenlenen Autoshow 2021'in sektör açısından yeni bir deneyim olduğunu söyleyen Aytaç; "Fiat markası olarak en güncel modellerimiz ve teknolojilerimizle, bu deneyimdeki yerimizi alıyoruz" diyerek sözlerine başladı. Autoshow 2021'e özel olarak hazırlanan videoda sektörün lideri Fiat markasının ilk 8 aylık performansını değerlendiren Altan Aytaç "Bu yılın başında yenilenerek pazara sunulan Egea Ailesi ve ailenin yeni üyesi Cross ile yıla hızlı ve iddialı bir giriş yaptık. 2021 yılının ilk 8 ayı sonunda toplam pazardaki liderliğimiz sürdürüyor. Markamız ağustos ayında 10 bin 366 adet otomobil ve hafif ticari araç satışı gerçekleştirerek, otomotiv pazarının tek başına yüzde 17,7'sini oluşturdu. 2016 yılından beridir Türkiye'nin en çok tercih edilen modeli olan Fiat Egea zirvedeki yerini bırakmadı. Bildiğiniz gibi lansmanından bu yana markamızın otomobil pazarındaki varlığına güç katmaya devam eden Egea, sunduğu teknoloji, performans ve donanım özellikleri, fiyat fayda dengesiyle çok sevildi ve zirvedeki yerini korudu. Sedan, Hatchback, Station Wagon gövde seçenekleri ve Cross ile teknoloji ve konforu ulaşılabilir kılan Egea Ailesi'nin lansmanından günümüze toplam satış rakamı 324 bin adedi geçti" dedi.

Fiat yeni teknolojilerini Autoshow'da tanıtıyor

Fiat markasının konfora, tasarıma, teknolojiye herkes ulaşabilsin diye çalıştığını söyleyen Altan Aytaç; ziyaretçilerin online Fiat standında müşteri beklentilerini başarıyla karşılayan ve kendi sınıfında en üst seviyede ileri sürüş teknolojilerine sahip Egea Ailesi ve ailenin yeni üyesi Cross'un yanında, Panda 4×4 vegeçtiğimiz günlerde satışına başladığımız Doblo'nun özel versiyonu Trekking'i önümüzdeki yıl satışa sunmayı hedeflediğimiz Elektrikli Fiat 500, ve 500 Cabrio Dolcevita modellerimizi yakından tanıma şansları olacağını sözlerine ekledi.

Altan Aytaç, Autoshow 2021'e özel hazırlanan videoda, fuar ile eş zamanlı hayata geçirdikleri yeniliklerden de bahsetti. Egea Ailesi'nin en yeni üyesi Cross'u, yeni aksesuar kiti ile ziyaretçilerle buluşturduklarına değinen Aytaç. "Otomotiv Gazetecileri Derneği tarafından Türkiye'de Yılın Otomobili seçilen Cross'a özel olarak tasarlanan Extreme aksesuar kitimizi de ilk kez fuarda tüketicinin beğenisine sunuyoruz. Mevcut Egea Cross kullanıcılarının ve yeni bir Cross sahibi olmak isteyenlerin satın alarak araçlarına uygulatabilecekleri Extreme aksesuar kiti; şıklığıyla göz doldururken, Cross'un etkileyici SUV görünümünü güçlendiriyor" diye konuştu.

Teknolojiyi Ulaşılabilir Kılan Fiat, Bağlanabilirlik Teknolojisinde de Öncü

Fiat standında, ülkemizdeki ilk uzaktan erişim teknolojisi Fiat Yol Arkadaşım Connect'in de yer aldığını anımsatan Altan Aytaç "Müşterilerimizin, ürünlerimiz, hizmetlerimiz ve tüm servis süreçlerimizle ilgili deneyimleri bizim için çok önemli. Tofaş'ta geliştirilen ve 2018 yılından günümüze sürekli zenginleştirdiğimiz Fıat Yol Arkadaşım Connect ile sürücü ve aracı birbirine bağlayarak, müşteri deneyimini farklı ve ayrıcalıklı bir boyuta taşıyoruz. Fiat standı ziyaretçileri; Türkiye'de Egea'nın yer aldığı segmentte ve hafif ticari araç pazarında sunulan tek bağlanılabilirlik uygulaması olan Fiat Yol Arkadaşım Connect'i de Autoshow 2021'de detaylı inceleme fırsatı bulabilecekler" diyerek sözlerine son verdi.

Fiat yeni teknolojilerini Autoshow'da tanıtıyor

Fiat Online'da Egea, Panda ve 500 Cabrio'ya özel kampanya

Autoshow 2021, Fiat standında sergilenmekte olan Egea Alesi, Panda ve 500 Cabrio "Dolcevita", markanın online satış kanalı online.fiat.com.tr üzerinden konfigüre edilerek rezerve edilebilecek. Fiat standını ziyaret eden kullanıcıların, araçların yanında hediye paketleri ile karşılanacağı kurguda; ziyaretçiler paketleri tıkladıklarında açılan pencereden kendilerine özel tanımlanmış bir kod yardımı ile dijital fuar süresince devrede olacak "Şimdi Al, 2022'de Öde" kampanyasından ve fırsatlardan yararlanabilecekler. Autoshow'a özel bu kampanya, sadece online.fiat.com.tr'de geçerli olacak.

Fiat yeni teknolojilerini Autoshow'da tanıtıyor

Otomobil, Türkiye, Eylül, Fiat, Otomobil, Son Dakika

Kaynak: Carmedya.com

Son Dakika Otomobil Fiat yeni teknolojilerini Autoshow'da tanıtıyor - Son Dakika


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